publié le 15/02/2021 à 18:39

Sur le front épidémique, on surveille toujours de près la situation en Moselle avec le variant sud-africain, du côté de Dunkerque également, à cause du variant britannique. Mais globalement les choses semblent aller mieux. Le fameux R est repassé en dessous de 1 depuis plus d'une semaine.

Le R, c'est le nombre de personnes que contamine en moyenne un malade. S'il est en dessous de 1, ça veut dire que l'épidémie régresse. Et il est en dessous de 1 partout en métropole sauf dans les Hauts-de-France, en Île-de-France et en région PACA.

Autre critère : le taux d'incidence. Ça c'est le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants en une semaine. Il est en baisse dans 84 départements. Il reste quand même élevé puisqu'à part le Finistère tous les départements restent rouge en alerte. Mais il baisse. Baisse aussi des entrées à l'hôpital et le nombre de lits de réanimation, occupés par des patients Covid, s'est stabilisé.

Il est impossible de crier victoire car si les variants s'imposent, plus contagieux, les chiffres vont repartir à la hausse. On le voit en Moselle ou à Dunkerque. La question essentielle est la suivante : les gestes barrières et les mesures actuelles, le couvre-feu, seront-ils suffisants pour éviter une flambée de l'épidémie ? C'est tout à fait possible, mais personne n'en sait rien.

À écouter également dans ce journal

Crise économique - Plus de 2,1 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire. La moitié des bénéficiaires sont des nouveaux venus, des personnes qui n'en auraient pas eu besoin sans le coronavirus, comme des salariés en temps partiel, des artisans, commerçants, retraités, personnes handicapées, des étudiants, ou plus globalement des personnes isolées.

Politique - Le tribunal administratif de Montpellier a suspendu les arrêtés du maire RN de Perpignan, Louis Aliot, qui avait décidé la réouverture de quatre musées municipaux, allant à l'encontre des directives du gouvernement.



Automobile - La marque Jaguar a décidé d'opérer un virage 100% électrique d'ici 2025. Une nouvelle stratégie verte sur laquelle la marque de luxe compte afin de devenir neutre en carbone d'ici 2039.