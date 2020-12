Marseille : un ancien McDonald's reconverti en plateforme d'aide alimentaire

publié le 27/12/2020 à 20:33

Depuis quelques jours, dans les quartiers Nord de Marseille, un McDonald's a été reconverti en plateforme d'aide alimentaire, sociale et solidaire. Une forme de contrepied à la malbouffe dans cet ancien fast-food industriel.

Le projet s'est concrétisé par plusieurs actions dont un Noël solidaire la semaine dernière. "La plateforme s'est transformée en arrière base du papa Noël avec Kader, avec Nadia, qui se sont déplacés et ont récupéré des milliers de cadeaux, explique un membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille au micro RTL. Ces cadeaux ont pu être distribués à des centaines, des milliers, de petits jeunes Marseillais qui n'avaient pas de Noël. Le cœur de cette plateforme-là c'est de venir en aide aux Marseillaises et aux Marseillais tout court avec des produits alimentaires de qualité."

Dans les colis, on retrouve par exemple des légumes bio préparés par Mourad, bénévole à l'Après M. "On a entre 650 et 700 familles. On a vu un changement radical par rapport au premier confinement", indique-t-il.

Jeudi 31 décembre, un réveillon solidaire du Nouvel An va être organisé avec un repas festif prévu pour près de 800 personnes en situation de précarité.