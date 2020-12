publié le 31/12/2020 à 18:43

Pour Emmanuel Macron aussi, ce 31 décembre est inédit. Le président va présenter ses vœux tout à l'heure à 20h, au terme d'une année particulièrement pénible. Avec une épidémie qui n'en finit pas et des perspectives encore bien floues. Alors bien sûr, il y a le vaccin. Ce vaccin qui représente aujourd'hui notre seule porte de sortie. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les lenteurs de la vaccination à la française.

C'est le cas de Gilbert Deray, chef du service néphrologie à la pitié Salpêtrière. Il va écouter les vœux du président, et espère un changement de stratégie.

"Ce que j'attends c'est qu'il nous explique de façon concrète comment on va procéder pour que 25 millions de Français soient vaccinés d'ici juin prochain. Que va-t-on déployer ? Est-ce qu'il y aura des infirmières ? Des kinésithérapeutes ? Des pharmaciens ou que des médecins ? En l'état, il est impossible d'arriver à cet objectif d'ici juin prochain. Et encore c'est un calendrier qui n'est pas si rapide que ça. Dites-nous comment vous allez faire pour que le calendrier vaccinal soit accéléré", demande-t-il au micro de RTL.

