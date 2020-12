publié le 31/12/2020 à 16:42

Monument du théâtre, le comédien et metteur en scène Robert Hossein, connu et reconnu pour son rôle du comte de Peyrac dans la série des Angélique ainsi que ses méga-productions sur scène, est décédé jeudi 31 décembre, au lendemain de ses 93 ans. Au micro de RTL, Jean-Michel Jarre témoigne de la grande affection qu'il avait pour Robert Hossein.

"C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il avait ce sens du tempo, il avait une oreille de musicien sur le plan des opportunités et de la manière dont on devait rythmer un spectacle ou une œuvre en générale. C'est quelqu'un qui a apporté énormément sur la manière de structurer un spectacle quel qu'il soit", affirme Jean-Michel Jarre.



"Robert Hossein est éternel au panthéon du théâtre et le restera. C'est une grande perte mais c'est aussi quelqu'un qui a tellement apporté et qui avait une très grande générosité, c'est un modèle à suivre", a conclu le musicien.