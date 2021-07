JO de Tokyo : cluster détecté dans l'hôtel de l'équipe olympique de judo du Brésil

Ils se tiendront à huis clos en raison de la situation sanitaire. Les Jeux Olympiques de Tokyo seront bel et bien ceux de la pandémie. Alors qu'il débutent le 23 juillet, au moins huit membres du personnel d'un hôtel japonais hébergeant l'équipe olympique de judo brésilienne ont été testé positifs.

Concernant l'équipe du Brésil, composée d'une trentaine de personnes, les tests sur le personnel de leur hôtel de Hamamatsu (centre du Japon) avaient été effectués avant l'arrivée de ces participants aux Jeux Olympiques, avaient précisé des responsables sanitaires et sportifs locaux.

Aucune des personnes infectées n'a été en contact avec les sportifs ont assuré les autorités locales. Seules les employés de l'hôtel dont les tests se sont révélés être négatifs, interagissent avec l'équipe brésilienne.

Un cas positif qui concerne l'équipe olympique russe de rugby à sept

À Munakata (Sud ouest du Japon), c'est un membre du personnel de l'équipe olympique russe de rugby à sept qui a été hospitalisé après avoir été testé positif. Cette équipe russe compte 16 sportifs et 10 membres du staff. Elle avait atterri à Tokyo samedi 10 juillet et n'a pas eu de contacts rapproché avec d'autres personnes depuis, selon un responsable de la municipalité locale. Le reste du groupe est désormais confiné dans un hôtel. Si leurs tests se révèlent être négatifs, ils pourront reprendre l'entraînement dès ce vendredi 16 juillet.

Ces deux incidents interviennent à quelques jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront à huis clos, alors qu'une avalanche de restrictions ne cesse de tomber concernant les sportifs, les officiels ou encore les journalistes venant de l'étranger.

Depuis quelques jours, l'état d'urgence est de nouveau en vigueur à Tokyo, en raison de la recrudescence de Covid-19. Bars et restaurants sont désormais appelés à réduire leur horaires d'ouverture et ne doivent théoriquement, plus servir l'alcool. Mercredi 14 juillet, 1.149 cas supplémentaires ont été recensés dans la capitale nippone. Un record depuis le 22 janvier 2021