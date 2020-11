publié le 04/11/2020 à 13:38

L'épidémie ne cesse de croître avec 430 morts ce mardi 3 novembre. C'est un nouveau record depuis le mois d'avril, et on note aussi 36.300 nouveaux cas en 24 heures. Un Conseil de Défense s'est tenu ce matin pour envisager d'éventuels ajustements sur ce nouveau confinement car nos rues sont loin d'être vides. Et les contrôles se multiplient, entre verbalisation et pédagogie.



Delphine dirige une patrouille de police, direction une place des quartiers nord de Toulouse, où très vite, un homme est contrôlé sans attestation ni justificatif : "Le verdict c'est verbalisation. Il a une amende de 135 euros, il nous dit qu'il revient du travail mais nous n'en avons pas la preuve". Ce sera la seule verbalisation de cette opération d'un peu moins d'heure où les policiers font preuve de discernement comme pour ce Toulousain qui s'est trompé de date : "Soyez vigilant et mettez votre masque correctement".

D'autres échappent à l'amende en justifiant de leur profession : un kiné, une sage-femme ou encore des lycéens. Cette capitaine de la police nationale affirme que les contrôles vont se renforcer.

