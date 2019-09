À Paris, une carte en ligne pour connaître le niveau de pollution de l'air

publié le 17/09/2019 à 05:08

Les rues les plus polluées ne sont pas forcément celles qu’on croit. Une étude inédite sera présentée mardi 17 septembre à Paris, à la veille de la journée nationale sur la qualité de l’air. Depuis deux ans, 400 voitures équipées de capteurs sillonnent la capitale et les résultats permettent de connaître quartier par quartier la pollution de l’air.

Ces voitures évidemment, elles, n’ont pas roulé exprès pour mesurer la pollution, sinon ce serait stupide. Ce sont les véhicules de la compagnie Enedis, qui tous les jours circulent dans Paris pour intervenir sur le réseau électrique et puis des taxis. On a mis sur leurs toits un petit boitier qui mesure chaque seconde les particules très fines les plus dangereuses.

Au total, deux millions de mesures ont été prises depuis deux ans. Et cette étude qui s’appelle "pollutrack" montre donc les endroits les plus pollués : le long de grands axes routiers, mais il y a aussi les bouches de métros, les sorties de parkings sous-terrains, et puis les arrêts de bus. (Les débuts de ligne où vous avez parfois un vieux bus diesel qui tourne à l’arrêt pour rien).

Des rues "canyon"

Vous avez aussi les rues "canyon". Ce sont les rues étroites avec des immeubles très hauts où l’air circule mal, comme à Paris vers Bastille dans le quartier historique. Ces mesures inédites permettent de réfléchir à des solutions. Exemple : mettre les bus électriques qui ne polluent pas plutôt justement dans les fameuses rue "canyons".

Aujourd’hui à Paris, il y en a des bus électriques, mais à Montmartre, sur la Butte. C’est là où il y a le plus de vent. Alors que là où on étouffe il y a des diesels. Autre solution : planter des arbres ou mettre des fontaines dans ces rues polluées, cela fait circuler l’air. Mieux connaitre la pollution va peut être permettre de mieux la combattre.

