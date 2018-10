et Leia Hoarau

publié le 01/10/2018

S'il est un sujet où l'on a besoin de conseils, c'est bien celui sur la qualité du sommeil, parce qu'il est impératif de bien dormir si l'on veut rester en bonne santé.



La grande question concerne les acariens : faut-il opter pour un matelas anti-acarien ou anti-bactérien ? Si votre matelas anti-acarien vous protège des acariens, il risque surtout de vous exposer à d'autres choses. Eh oui, votre matelas ne naît pas anti-acarien, il le devient. Comment ? En étant traité chimiquement, et ça peut se traduire par des allergies. Si vous voulez un matelas anti-acarien ou anti-bactérien, il va falloir mettre la main à la patte et vous charger vous-mêmes de faire la guerre à ces petites bêtes.

Et comment ? Avec un aspirateur. Il suffit de le passer régulièrement sur le matelas. Le faire tous les mois est largement suffisant et ça ne doit pas vous empêcher d'avoir le réflexe d'aérer la chambre et de ne pas surchauffer l'hiver venu.

Mais quelle est la (vraie) durée de vie d'un matelas ? Cette question est difficile à trancher, tout est une histoire de ressenti. Si vous le trouvez inconfortable, s'il donne des signes de faiblesse en étant un peu concave, offrez-vous une nouvelle literie, surtout si vous avez l'habitude de retourner votre matelas régulièrement.

