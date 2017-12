publié le 19/12/2017 à 11:19

Mesdames, la vie est ainsi faite qu'il arrive un jour où votre poitrine n'est plus ce qu'elle a été. Vous la trouvez distendue, vous vous affolez d'y voir apparaître des vergetures, vous avez de sérieux doutes sur l'esthétique de l'ensemble et ça vous pourrit la vie.



Nous les hommes, dans un souci d'apaisement, avons beau vous dire que tout va bien, vous n'en croyez pas un mot.

Vous faites alors le deuil de vos seins d'avant la grossesse, vous regrettez d'avoir fait le yo-yo sur la balance (souvent les variations de poids expliquent les vergetures). On arrête de se lamenter et on voit ce qu'on peut faire.

Car on peut toujours (ou presque) faire quelque chose. Même si, en l'occurrence, il n'existe pas de traitement médical susceptible de retendre une peau distendue ou se débarrasser des vergetures.

Lipomodelage ou mastopexie

En fait, on a le choix. Soit on redonne du volume à la poitrine, soit on enlève un peu de peau. Jusque-là, tout est logique. Pour redonner du volume, on utilise tout simplement des prothèses.



On peut aussi procéder par lipomodelage : on réinjecte dans les seins de la patiente sa propre graisse. Mais cela ne fait pas disparaître les vergetures, et ça ne fonctionne que dans le cas de seins un peu distendus.



Si les seins sont vraiment distendus, on enlève de la peau, on fait remonter les seins : c'est une mastopexie. Elle laisse des cicatrices, mais on s'efforce de les placer à des endroits stratégiques (autour de l'aréole ou dans le sillon sous-mammaire) pour qu'elles ne sautent pas aux yeux.



Quand on enlève de la peau, on peut en profiter pour se débarrasser des vergetures. Mais cela ne fonctionne qu'avec des vergetures qui se trouvent dans la partie inférieure du sein. Celles qui sont dans la partie supérieure le sont pour toujours. Il n'y a pas grand choses à faire contre elles, même s'il existe des techniques particulières de laser (mais franchement le résultat n'est pas spectaculaire).

Trois cas de prise en charge par la Sécu

La Sécurité sociale est chiche avec les femmes aux prises avec un problème d'ordre mammaire. Il existe cependant trois cas où ce type de chirurgie des seins est pris en charge.



Le premier, c'est quand on constate qu'il y a absence totale de glandes mammaires. Le deuxième, c'est quand il y a une malformation congénitale sévère.



Le troisième cas, c'est dans le cas d'une réduction mammaire. Et encore, il faut qu'on vous enlève au minimum 300 grammes de chaque côté. Certaines femmes ont des seins trop encombrants et décident d'en réduire le volume. Ce n'est pas si rare, et cela peut entraîner de gros problèmes de dos chez certaines.