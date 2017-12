Michel Cymes : "Jouir, c'est bon pour la santé"

publié le 15/12/2017 à 10:54

Il semble que Mai 68 ait beaucoup fait à l'insu de son plein gré pour la santé cardiovasculaire de toute une génération. En effet, qui dit sexe dit orgasme (c'est souvent le but du jeu). Et qui dit orgasme dit réduction des risques cardiovasculaires. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais les chercheurs de l'Université de Belfast.



Ils certifient que si on s'offre trois orgasmes par semaine, on réduit de moitié le risque de pépin avec son cœur. Nous sommes plutôt enclins à les croire : il suffit d'avoir fait l'amour, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, pour se convaincre qu'il n'y a pas meilleur dynamiteur de stress qu'un câlin réussi.

Mais pour les chercheurs irlandais, les bienfaits du plaisir ne s'arrêtent pas là. L'orgasme renforce le système immunitaire, influence positivement la qualité du sommeil et (profitons-en parce que c'est l'hiver) permet d'éviter le rhume.



Feu d'artifice de neurotransmetteurs

Que se passe-t-il de si particulier dans l'organisme en cas d'orgasme ? Comme souvent c'est là-haut, dans le cerveau, que les choses se passent. Une séance de galipettes réussie déclenche un feu d'artifice de neurotransmetteurs. Ce sont les composés chimiques libérés par les cellules du cerveau.



Sérotonine, mélatonine, dopamine : à chacune sa spécificité. Mais qu'elles agissent sur notre rythme du sommeil, qu'elles nous protègent du stress, qu'elles nous débarrassent de toute agressivité ou qu'elles renforcent notre système immunitaire, toutes ces substances ont un point commun : elles nous font nous sentir bien.



Un simple orgasme nous fait passer tous les clignotants au vert. J'aurais pu aussi vous parler du taux de testostérone dans le sang qui augmente chez l'homme, mais aussi chez la femme. Conséquence : l'un et l'autre font le plein d'énergie et sont mieux protégés contre l’ostéoporose.



J'aurais pu également vous parler de la libération des endorphines qui chassent toutes les tensions. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle si souvent de réconciliation sur l'oreiller.

L'amour, un anti-douleur naturel

Le lien entre l'orgasme masculin et la réduction du risque du cancer de la prostate, info ou intox ? C'est sérieux, en fait. Ce sont des chercheurs de Harvard qui ont réussi à le mettre en évidence au terme d'une étude qui a duré dix-huit ans et mobilisé plus de 30.000 hommes. La barre est assez haute : pour que ça marche, il faut éjaculer vingt-et-une fois par mois.



Cela dit, pour les femmes aussi faire l'amour est bon. Cela les protégerait du cancer du sein. Les concernant, c'est la stimulation du téton qui est en cause. Elle aurait pour effet de libérer de l'ocytocine, une hormone qui a bonne réputation en matière de protection.



Mais il y a encore plus fort. Certains chercheurs affirment que l'amour est un anti-douleur naturel et que revisiter le Kamasutra, c'est comme prendre deux aspirines. Cela est inespéré. Parce que la prochaine fois qu'elle vous dira qu'elle a mal à la tête, vous lui expliquerez qu'on peut soigner le mal par le mâle.