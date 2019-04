Michel Cymes vous explique tous les bienfaits du kiwi

publié le 03/04/2019 à 10:43

C'est le champion toutes catégories des fruits. Le kiwi présente la densité nutritionnelle la plus élevée. Ainsi, si vous mangez 100 grammes (soit un peu plus d'un kiwi), vous faites le plein de vitamines C pour la journée. Et les conséquences positives sont nombreuses.



D'abord, votre immunité est boostée : vous êtes mieux armé pour lutter contre le rhume et la grippe de saison. Ensuite, vous gagnez en tonus et le teint de votre peau en profite aussi parce que la vitamine C est particulièrement utile dans la production du collagène qui n'est rien moins que le plus naturel des anti-rides. Le kiwi a également un effet antioxydant. Mais un de ses atouts maîtres est l'actinidine.



L'actinidine est une enzyme. Pour rappel, une enzyme sert à accélérer certaines réactions chimiques qui se passent dans l'organisme. Et, en l'occurrence, cette actinidine va vous aider à digérer la viande, le poisson, le lait ou les œufs que vous mangerez dans la journée. Sa spécialité, ce sont les protéines animales. Dès qu'elle intervient, ces aliments filent doux : plus d'inconfort gastrique, plus de côlon irrité... Un bonheur de digestion.

Les 2 sortes de kiwi : le vert et poilu, et le jaune à peau lisse

Le jaune à peau lisse est encore plus riche en vitamine C et plus sucré que son collègue. Mais que vous préfériez l'un ou l'autre, vous tenez là ce qu'on appelle un super-aliment. Car, outre la vitamine C, il contient une bonne dose de sélénium (le sélénium, c'est bon pour la thyroïde, les ongles, les cheveux et le sperme).



Il possède également une bonne dose de folates, l'autre nom de la vitamine B9. Et on dit que c'est la vitamine de la femme enceinte. Donc si vous attendez un heureux événement, mangez plus que jamais des kiwis car ils contribuent notamment à la formation normale du sang ainsi qu'à la croissance des tissus maternels durant la grossesse. Bref, le super aliment coche toutes les cases.



Y compris d'ailleurs celle de l'amateur de Scrabble : "kiwi", ça fait quand même 22 points.

