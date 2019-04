Michel Cymes vous alerte sur le harcèlement en ligne

publié le 01/04/2019 à 10:36

De nombreux articles qui font état de harcèlement en ligne circulent sur le web. Pour les victimes, ils se traduisent par du stress, de la déprime et de la colère qui dégradent leur santé voir en drame dans certains cas.Le harcèlement en ligne concerne souvent des adolescents et en majorité des femmes.



Lorsque le coupable est retrouvé, il explique souvent qu'il ne faisait que plaisanter. Il faut inévitablement sanctionner sévèrement ce genre de pratique mais pour commencer, il faut savoir identifier ce qu'est le harcèlement. Si vous recevez des messages qui contiennent des insultes ou des menaces, que ce soit en public ou en privé, il y a harcèlement. Si on se fait passer pour vous sur les réseaux sociaux ou qu'on exploite votre identité à votre insu, vous êtes également victime de harcèlement.

Face à toutes ces formes de harcèlement, il est impératif d'en parler car si vous vous taisez, cela ne fait que contribuer au jeu des harceleurs en ligne. Quand on est adolescent, on en parle à un adulte avec lequel on est proche qui saura vous aiguiller. Si cela vous coûte d'en parler à un adulte, vous avez deux options : appeler le 0 800 200 000 ou aller sur www.netecoute.fr.

Dans le cas où vous voudriez porter plainte, il faut réunir des preuves. Toutes les sauvegardes ou capture d'écran qui aideront à identifier le ou les coupables sont bonnes à faire. Pour porter plainte, il faut se rendre à la gendarmerie ou la police ou bien écrire au procureur de la République. Les harceleurs en ligne s'exposent à une amende pouvant atteindre 30.000 euros et à une peine de 3 ans de prison.