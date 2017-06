Pourquoi ne faut-il pas mettre sa climatisation à fond ?

publié le 24/06/2017 à 09:48

Vu la chaleur ambiante de ces derniers jours, nous sommes nombreux à vouloir pousser la climatisation au maximum pour faire face aux sièges bouillants et à l'air suffocant dans l'habitacle. La température peut en effet grimper à plus de 40 degrés, si votre véhicule est resté en plein soleil voir plus si la carrosserie de votre véhicule est noire. Pourtant passer du sauna à la glacière n'est pas vraiment recommandé.



La consommation d’essence grimpe en moyenne de 20 % dans ce cas-là, voir 35 % en ville. Il est recommandé de ne pas dépasser un écart de 7°C à 10°C entre la température de l’habitacle et celle de l’extérieur du véhicule, pour éviter tout choc thermique. Les chocs thermiques entre forte chaleur et grand froid sont bien souvent responsables de rhumes ou d’angines. Il est plus raisonnable d’y aller par étapes : si votre voiture est équipée d’une climatisation automatique, procédez par paliers successifs pour faire descendre la température. Vous limiterez ainsi, les effets néfastes d'un grand air froid propulsé dans l’habitacle.

Enfin, il est également nécessaire d’entretenir correctement sa climatisation, car une climatisation qui fonctionne mal, c'est là aussi une surconsommation 20% de carburant en plus. Un système mal entretenu peut vite se transformer en véritable nid à microbes, en raison des nombreux champignons qui peuvent y proliférer. Comme trop souvent, plus vous attendez, plus votre climatisation sera en mauvais état et plus cela vous coûtera cher. Certaines pièces comme les filtres doivent être changés tous les ans, surtout si vous roulez beaucoup en ville. Le système de climatisation contient un fluide réfrigérant. Chaque année, 20% de ce liquide s'évapore. Il est donc nécessaire de le faire vérifier.