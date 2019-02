et Leia Hoarau

publié le 01/02/2019 à 08:55

C'est une véritable liste noire : la revue médicale Prescrire a dévoilé, jeudi 31 février, les noms d'une centaine de médicaments qui seraient en fait plus dangereux qu'utiles, avec des risques sanitaires disproportionnés.



Parmi ces remèdes qui sont pire que le mal, il y a des médicaments vendus sans ordonnance, comme le Décontractyl, ou des sirops contre la toux, comme Toplexil et Humex. Bruno Toussaint, de la revue Prescrire, était l'invité des Petits-Matins d'RTL. Il évoque notamment les médicaments "bien courants, qui sont contre la toux à base d'oxoménazine. C'est un vieux médicament qui agit pas mal sur le cerveau, mais ça peut avoir aussi d'autres effets sur les voies urinaires, les problèmes oculaires, etc, un peu partout dans le corps".

Bruno Toussaint explique également que les décontracturants constituent "toute une famille de médicaments qui sont tous décevants : ça a des effets ailleurs sur le corps. Bien sûr, beaucoup de personnes n'ont pas encore rencontré ces problèmes, mais pas la peine d'attendre. Le plus simple, c'est de les éviter tout simplement", explique-t-il.

