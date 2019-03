publié le 27/03/2019 à 03:16

Un ancien agent de la direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) a été retrouvé tué par balles le 21 mars dernier, ont révélé Le Monde et Le Messager mardi. Le corps de Daniel Forestier, 58 ans, a été découvert au pied d'une voiture stationnée sur un parking de la commune de Ballaison, au bord du lac Léman. Selon l'autopsie, Daniel Forestier a été atteint de cinq balles, notamment au thorax et à la tête.



Le parquet de Thonon-les-Bains, interrogé par Le Monde, parle d'un règlement de comptes réalisé par des professionnels. Une enquête pour "assassinat en bande organisée" et "association de malfaiteurs" a été ouverte, ajoute le parquet.

Depuis septembre 2018, Denis Forestier était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par un juge d’instruction du tribunal de Lyon, dans le cadre d’une enquête sur le projet d’assassinat en France de Ferdinand Mbaou, opposant du président congolais Denis Sassou-Nguesso.

Pour l'heure, aucun élément ne permet aux enquêteurs de faire le lien entre cet assassinat et l’affaire dans laquelle l’ancien agent était impliqué.