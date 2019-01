publié le 17/01/2019 à 13:25

Une pénurie de médicaments en France, ça paraît fou, mais un quart des Français ont été confrontés à une rupture de stock ces derniers mois. Un bilan inquiétant que fait l'association France Assos Santé, qui réunit 85 associations de patients, d'autant qu'il s'agit souvent de traitements pour des maladies très graves.



Parmi les exemples les plus criants, il y a un vaccin destiné aux personnes immunodéprimés, transplantés ou en attente d'organes, des médicaments contre l'hypertension, des anticancéreux ou des antiépileptiques régulièrement indisponibles en pharmacie.

Une pénurie inquiétante du point de vue des répercussions sur les malades : augmentation des symptômes dans 14% des cas, erreurs dans la prise de médicaments de substitutions ou pour une hospitalisation nécessaire à une personne sur vingt.

Les industriels pointés du doigt

Principaux responsables pour une majorité de Français, les fabricants. "Les industriels sont très largement responsables de ces pénuries, principalement dues à des stratégies financières contestables, à un désengagement de certains médicaments et à une concentration des sites de productions", dénonce Alain Michel Ceretti, le président de France Assos Santé.



L'association réclame des sanctions mais aussi une information plus claire sur les plans de gestion des pénuries. En 2017, 530 médicaments ont connu des ruptures ou des tensions d'approvisionnement, soit 30% de plus qu'en 2016.

À écouter également dans ce journal ;

Spectaculaire incendie - L'explosion a été entendue jusqu'à Lyon, jeudi matin, et le panache de fumée visible d'une bonne partie de la ville. Le toit d'un laboratoire du campus de la Doua à Villeurbanne a brûlé. Trois bouteilles de gaz ont explosé sur le toit qui était en travaux. Il y a trois blessés légers.





"Sauver ou périr", c'est leur devise. Le sergent Simon Cartannaz et le caporal Nathanaël Josselin ont sauvé des vies avant de périr, et un hommage leur a été rendu jeudi matin à la grande caserne de la Porte de Champerret .Un hommage solennel et émouvant.





"No deal"- La France déclenche son plan Brexit sans accord. Edouard Philippe va légiférer par ordonnance pour faire face à l'éventualité d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe sans accord. Tous les secteurs économiques sont concernés.