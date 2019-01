publié le 17/01/2019 à 10:09

Les images sont impressionnantes. Ce jeudi 17 janvier, un incendie s'est déclaré sur le toit d'un bâtiment, et a été suivi de plusieurs explosions sur le campus de la Doua à Lyon-Villeurbanne. Selon des sources concordantes, trois bouteilles de gaz ont explosé, faisant un blessé léger. "Les pompiers, policiers et le Samu sont sur place, merci de conserver le périmètre de sécurité et de les laisser faire leur travail", a tweeté l'université Lyon 1.



"Le quartier est sécurisé", a assuré l'université qui a précisé que l'incendie sur la toiture terrasse du bâtiment Mendel était "maîtrisé" mais que l'intervention des secours allait "être longue" et devrait prendre la journée, pour être sûr qu'aucun feu ne reprenne.

Selon l'université, l'incendie est "dû aux travaux de réhabilitation" effectués sur le campus. "Les explosions entendues provenaient des travaux", a-t-elle expliqué, toujours sur Twitter. "Pas de problèmes de sécurité chimique", assure-t-elle. Un blessé léger a été recensé par les autorités.

Point situation : Incendie en cours sur la toiture terrasse du bâtiment Mendel dû au travaux de réhabilitation. Bâtiments + BU évacués. Périmètre de sécurité installé. Les explosions entendues provenaient des travaux. Pas de problèmes de sécurité chimique. #IncendieMendel — Université Lyon 1 (@UnivLyon1) 17 janvier 2019