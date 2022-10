"Le Souffle du dragon" : qui sont les vraies héroïnes derrière le téléfilm de M6 ?

Tous les semaines à Reims, ces femmes qui luttent contre un cancer du sein se retrouvent sur une pirogue pour pagayer ensemble. Elles ont inspiré Le Souffle du dragon, un téléfilm touchant diffusé mardi 11 octobre 2022, sur M6, dans le cadre d'Octobre rose.

Octobre rose, c’est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein qui touche chaque année près de 60.000 personnes. Tout au long du mois d'octobre, les initiatives se multiplient pour sensibiliser au cancer du sein et promouvoir le dépistage précoce.





Dépisté à temps, on en guérit 8 fois sur 10, mais les femmes touchées n’en sortent pas indemnes, affaiblies par les rayons ou par les traitements. Le sport leur est vivement conseillé pour améliorer leur bien-être et réduire les risques de rechute. C’est là qu’intervient Ensemble pour elles.



Plus d'une cinquantaine de "dragon boat" en France

À Reims, cette association propose à ces femmes d’embarquer deux fois par semaine sur un "dragon boat", et de ramer ensemble dans une ambiance de partage et de bonheur. Odile Pouget, journaliste à RTL, s’est invitée à bord aux côtés de ces rameuses pleine d’espoir.

Cette nouvelle discipline s'est développée partout en Europe. Dans ce drôle de bateau qui vogue sur le canal de l'Aisne à la Marne, l'équipage 100% féminin ne passe pas non plus inaperçu. Les gilets de sauvetage roses fluo contribuent à donner le ton de la rencontre : haute en couleurs.

Ces dix femmes qui pagaient ensemble sont des combattantes qui viennent de remporter la bataille la plus importante de leur vie. Elles viennent de terminé leurs traitements ou ont vaincu le crabe depuis longtemps. Toutes ont l'envie furieuse de renaître et de démontrer que "la vie ne s'est pas arrêtée avec la maladie".

Une manière de rompre l'isolement

En ce mois d'Octobre rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, il s'agit de rappeler que c'est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier pour les femmes. La prévention et la prise en charge s'améliorent en permanence, mais le combat mené par les malades n'en reste pas moins intense. "Quand on a été opéré malheureusement, on perd de la force", dit Marlène, 52 ans. Après les chimios, lasers et radiothérapie, il faut encaisser la rééducation physique et se remettre moralement de cette épreuve.

Ce constat, Claire Fiaschi, l'a fait depuis longtemps. La présidente de l'association a trouvé un moyen de rompre avec le sentiment de solitude qui suit souvent ce parcours médical, par la pratique d'activités sportives en groupe et décide en 2009, de créer l'association Ensemble pour elles : "Faire partie d’une équipe, ça nous prouve qu’on est vivantes. Qu’on est capable encore de faire des choses et de se surpasser".

Assises deux par deux, les dix filles pagaient au rythme du tambour et atteignent la vitesse de 6 kilomètres heures quand elles y vont "mémère". Cette force insufflée par l'addition de leurs efforts est un beau pied de nez à la vie. "On n’est pas seules dans la barque, on est toutes ensemble et ça c’est très important", précise Christine, qui participe à l'aventure depuis 10 ans.

Allier rééducation physique et bien être psychologique

"J’avais besoin de reprendre confiance en moi, besoin de reprendre de l’activité physique. C’était assez merveilleux de découvrir ce sport", explique-t-elle. Sur le "dragon boat", l'important est de se réapproprier son image, son corps en respectant les capacités de chacune. Les bénéfices sont multiples pour le corps, des orteils au haut de la tête. Si bien que cette thérapie tend à être reconnue par les médecins oncologues.



Finalement, la traversée effectuée deux fois par semaine pourrait bien avoir des airs d'ode à la vie, pour ces guerrières du quotidien. "On vient avec notre énergie, curseur bas ou haut, et on repart avec les batteries rechargées à fond !", confient les pagailleuses.



Le Souffle du dragon est disponible sur 6Play.





