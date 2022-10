Octobre rose : comment affronter le mieux possible un cancer du sein ?

Dans ce nouvel épisode de Parlons Encore, le podcast de Parlons-Nous, Caroline Dublanche et Paul Delair reviennent sur le témoignage de Paulette, guérie d'un cancer du sein. Depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 octobre, c'est Octobre rose, un mois consacré à la prévention du cancer du sein. "Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas !", peut-on lire sur le site officiel d'Octobre rose.

"Il n'y a pas de petits cancers parce que même si le cancer du sein est aujourd'hui mieux dépisté et traité, ça reste une maladie potentiellement mortelle. Et l'annonce d'un cancer, ça reste quelque chose de traumatique en raison de cette angoisse de mort qui plane", explique Caroline Dublanche. "Oui, le cancer du sein n'est tout de même pas une maladie comme une autre", renchérit Paul Delair.

"Heureusement et très vite, la prise en charge est efficace. Il va y avoir des rendez-vous de planifier, des traitements mis en place, parfois une chirurgie. Et ça, ça aide aussi", ajoute Caroline Dublanche. "Le cancer du sein, c'est quand même, quand on y réfléchit, le seul cancer qui se voit. Il y a aujourd'hui 20.000 femmes qui subissent une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation totale ou partielle (de la poitrine, ndlr)", précise-t-elle.

Le rapport à la féminité vacille Caroline Dublanche

La chimiothérapie entraîne, entre autres, la perte des cheveux. "Quand on n'a plus de cheveux, qu'on n'a plus de cils, qu'on n'a plus de sourcils, on ne se reconnaît plus, donc l'identité vacille, le rapport à la féminité aussi", analyse Caroline Dublanche.

"Certaines femmes optent pour des prothèses capillaires aujourd'hui, qui peuvent être très bien faites. D'autres préfèrent des foulards qu'elles nouent ou des écharpes. Enfin, certaines portent leur crâne aussi nu. Chacune réagit au fond différemment par rapport à cela", explique la psychologue de Parlons-Nous .



"Il y a aussi des cours dispensés pour apprendre à se maquiller et finalement à se donner l'expression d'un regard. Alors on pourrait croire que c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas parce que c'est déjà le rapport à sa propre image", illustre-t-elle.

Il est important de "se traiter avec beaucoup de douceur"

Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour s'aider lors d'un cancer du sein ? "Il faudrait dans ces moments-là, comment dire, se traiter avec beaucoup de douceur. Et en disant cela, je pense aux médecines douces. Alors des médecines douces, en complément évidemment des soins prescrits par la médecine traditionnelle et par l'oncologue", précise Caroline Dublanche. "Des patientes m'ont dit que l'acupuncture, la sophrologie les avaient beaucoup aidées justement à atténuer les effets secondaires des chimio", détaille-t-elle.

Caroline Dublanche parle aussi de l'importance des groupes de paroles et des associations. "Je pense à la Ligue contre le cancer qui propose des groupes de parole et des entretiens individuels. Il y a des psychologues dans les hôpitaux, malheureusement pas assez et beaucoup de femmes n'ont pas de suivi régulier alors que ça paraît important et beaucoup demandent à ce que cette prise en charge psychologique soit remboursée dans cette maladie-là", note Caroline Dublanche.

