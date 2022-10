"Le Souffle du dragon" (M6) : le défi de 5 femmes pour renaître après un cancer du sein

Quotidienne - On refait la télé du 11 octobre 2022

À la télé ce soir, il y a un programme regardable pour les enfants, Mask Singer sur TF1, souhaitable Affaire conclue, sur France 2, agréable, La Stagiaire sur France 3, indispensable, Enquête de santé sur France 5, incontournable le documentaire sur Xi Jinping sur Arte, puis La Caravane de feu sur C8.

Mais le conseil du soir, c'est Le Souffle du Dragon, sur M6. L'histoire d'un groupe de femmes partageant le même combat post cancer du sein. Leur résurrection passant par le dragon boat, une discipline plus douce que l'aviron, dont les bienfaits physiques et psychologiques sont reconnus pour aider à récupérer et à lutter contre la récidive d'un cancer du sein.

Le premier équipage est né à Reims, en 2009, avec l'association Ensemble pour Elles, c'est là qu'a été tourné cette fiction calquée sur le réel. L'histoire met en avant 5 femmes qui doivent battre un record. Le film rassemble avec Julie Gayet, Julie de Bona, Bérangère Krief, Firmine Richard, Lola Dewaere et Annie Gregorio.

