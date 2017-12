publié le 01/12/2017 à 14:05

La cuisson à la vapeur douce utilise un cuit vapeur, avec tamis à large trous et un couvercle bombé, afin de permettre aux gouttes d’eaux de vapeur de glisser sur les côtés du tamis et non pas de retomber directement sur les aliments et les détremper (ce qui arrive avec un couvercle plat).



Ce mode de cuisson, utilisé par les chinois depuis 6.000 ans, fût remis au goût du jour par la nutritionniste Marion Kaplan il y a quelques années. C’est depuis devenu un moyen de cuisson très prisé, aussi bien par les naturopathes que par les chefs étoilés.

La cuisson à la vapeur douce, qui ne monte pas plus haut que 95°Celsius, préserve les qualités nutritives - vitamines et minéraux - des aliments, tout en respectant leurs goûts et saveurs. Outre les poissons et légumes de la classique cuisine vapeur, on peut parfaitement utiliser la vapeur douce pour préparer également des gâteaux.



L’avantage de pouvoir se transporter plus facilement

Lorsque l’on cuisine un gâteau à la vapeur, il est indispensable d’avoir un moule à cake qui ne touche pas les bords du tamis, afin que l’eau qui s'écoule par les côtés puisse glisser tranquillement sans toucher le gâteau.



Dans la cuisine sans gluten, le cuit vapeur douce à l’avantage de pouvoir se transporter plus facilement qu’un four et permet un moyen de cuisson sain, rapide et en toute sécurité car sans contamination, pour l’intolérant au gluten voyageur ou adepte de la maison de location, où le four est souvent contaminé par le gluten.

Le cake bergamote sans gluten cuit à la vapeur douce Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 100 g de farine de riz semi-complète

- 65 g de poudre d’amande

- 30 g de sucre de canne blond en poudre

- 2 pincées de sel

- ½ cuillère à café de poudre à levé (ou bicarbonate)

- 80 g d’huile de coco (+ ½ c à café d’huile de coco pour huiler le moule)

- 3 œufs

- 2 petits citrons bergamote (pour le zeste des 2 citrons et le jus de 1 citron)

- 1 cuillère à soupe de sucre glace pour la décoration

Les ingrédients pour le cake bergamote sans gluten cuit à la vapeur douce Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Cake pour 4 à 6 personnes. Temps de préparation : 15 minutes. Temps de cuisson : 45 minutes (40 minutes à pleine vapeur + 5 minutes supplémentaires dans le cuve, vapeur éteinte.



- Verser de l’eau au ¼ dans la cuve du cuit vapeur-douce. Fermer le couvercle et porter à ébullition.



- Mettre dans un bol l’huile de coco. Dès que l’eau du cuit vapeur-douce est chaude, déposer le bol dans le tamis, afin de faire fondre l’huile environ 5 mi,nutes. Retirer du tamis (attention le bol est brûlant) et laisser tiédir un instant.



- Pendant ce temps, mélanger ensemble dans un saladier, les ingrédients secs : farine, poudre d’amande, sucre, sel, poudre à lever. Garder de côté.



- Dans un bol, battre légèrement à la fourchette les œufs puis les verser sur les ingrédients sec pour les intégrer avec un fouet.



- Ajouter alors doucement l’huile de coco fondue, en remuant bien la pâte pour que la chaleur de l’huile ne précuise pas les œufs.



- Zester au dessus le citron entier, mais garder quelques zestes pour la décoration du cake.



- Ajouter le jus d’un citron.



- Huiler le moule à cake du cuit vapeur douce avec un peu d’huile de coco. Verser la pâte à cake dans le moule. Positionner le moule bien au centre pour qu’il ne touche pas les côtés.



- Cuire à la vapeur douce 40 à 45 minutes. Précisément, j’ai inséré une pique en bois pour vérifier la cuisson au bout de 40 minutes, j’ai ensuite éteins le feu, mais laissée encore 5 minutes couvercle fermé.



- Retirer le moule du panier vapeur. Laisser refroidir 15 minutes dans le moule, puis démouler. Laisser le cake refroidir sur une grille.



- Pour servir, saupoudrer de sucre glace et décorer avec les zestes de citron bergamote.

Le cake bergamote sans gluten cuit à la vapeur douce Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

