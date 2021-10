L'horoscope du vendredi 29 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjoncture est aussi bonne pour vous qu’hier, peut-être même meilleure. Vous serez fier de vous, suite à des compliments qu’on vous fera ou à un bon résultat. Il pourrait vous valoir une compensation financière et vous ne vous y attendiez peut-être pas ! 3e décan, Vénus a entamé un bon aspect avec vous qui va certainement être réparateur pour votre ego, après la méchante dissonance Mars-Pluton !

Taureau

Une légère anxiété pour vous aussi, mais c’est le changement qui est en marche qui sera en question si vous êtes du 2e décan. Nous en avons souvent parlé, et il va falloir vous y adapter mais si on prend du recul et qu’on considère les bons aspects que vous allez recevoir en début d’année, on peut penser que vous vous y adapterez et que cela pourrait même vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes.

Gémeaux

Le ciel est plus gai qu’hier et vous participerez à cette gaité en étant celui ou celle qui saura détendre l’atmosphère. En effet, celle-ci pourrait être légèrement tendue, ou c’est vous qui ressentirez quelques tensions intérieures mais qui ne seront pas durables et qui correspondront peut-être à une attente, à quelque chose que vous espérez et qui devrait se produire aujourd’hui. Un rendez-vous amoureux ?

Cancer

Aucune privation aujourd’hui, au contraire, vous serez bien content de pouvoir profiter et éprouver du plaisir sans vous en culpabiliser, 2e décan et même 1er. Cela dit, ce sera juste pour aujourd’hui car le Soleil sera tout le week-end en dissonance avec Saturne et vous serez bien obligé, comme nous tous, de rester dans le devoir et de ne pas vous laisser aller. Mais vous saurez très bien gérer vos impulsions.

Lion

Chez vous, la Lune va rapidement s’opposer à Uranus et vous remettre en mémoire un problème qui s’est présenté à plusieurs reprises cette année et qui concerne votre avenir professionnel (2e décan). D’ailleurs, d’ici la fin novembre, vous aurez probablement pris une décision, ou elle aura été prise par d’autres. 3e décan, Vénus et Jupiter étant en parfaite harmonie, vous passerez une délicieuse journée.

Vierge

Aujourd’hui encore, si vous le pouvez, restez en retrait et observez ! Vous avez un sens de l’observation très développé et il faut l’utiliser le plus souvent possible car il vous en apprend beaucoup sur les autres et sur ce dont ils sont capables. Ajoutez à cela une pincée d’intuition et vous obtenez de précieux renseignements sur vos collègues par exemple, et même sur votre boss et sur leurs intentions à tous.

Balance

Plus de dissonance vous concernant, au contraire ! Vénus vous envoie de très agréables influx, relayés par Jupiter et si vous êtes du 3e décan vous pourriez recevoir une récompense, ou quelque chose qui vous fera chaud au coeur. Il est possible aussi qu’une connexion plus profonde se fasse avec quelqu’un que vous connaissez déjà et avec qui vous avez développé une belle et chaleureuse complicité.

Scorpion

C’est le 2e décan qui est un peu sur la sellette, avec de la nervosité dans l’air, due au fait que vous ne vous sentez pas bien accepté par quelqu’un, probablement la personne que vous aimez. En fait, comme je vous l’ai déjà dit, c’est un processus qui s’est installé et qui vous invite (ou vous oblige) à changer d’attitude avec ceux que vous aimez, à être moins possessif et peut-être aussi moins soupçonneux et jaloux.

Sagittaire

La Lune étant en harmonie avec Mercure, vous pourrez dire tout ce qui vous passe par la tête et certains natifs du 2e décan pourraient avoir un rendez-vous très intéressant. Soit il sera en rapport avec le travail et vous pourrez obtenir un accord, une réussite, soit il sera en rapport avec votre vie sentimentale et vous éprouverez de très agréables sentiments, qui vous feront frissonner de plaisir.

Capricorne

Il est vrai que l’argent ne fait pas le bonheur, mais aujourd’hui il pourrait sérieusement y contribuer ! Vous serez peut-être surpris de recevoir une somme que vous n’attendiez pas de sitôt, de faire un bénéfice imprévu ou encore d’obtenir un dédommagement. L’argent pourrait même rentrer de manière virtuelle, c’est-à-dire que vous vendrez quelque chose, mais n’aurez pas l’argent tout de suite.

Verseau

Vous serez très passagèrement anxieux à propos de votre avenir, c’est un sujet qui vous taraude depuis des mois et pour l’instant, il n’y a pas d’événement particulier à redouter. Sauf que peut-être vous anticipez un événement qui pourrait avoir lieu entre le 11 et le 21 novembre, quand Mars s’opposera à Uranus. Il pourrait en effet y avoir une opération chirurgicale ou financière, et comme c’est prévu vous y pensez.

Poissons

Vous aurez beaucoup à faire et surtout à organiser aujourd’hui, peut-être que vous chercherez à vous avancer de manière à vous débarrasser de certaines tâches et pouvoir passer un week-end tranquille. Et ce sera un bon week-end, et même une bonne période qui s’annonce pour votre signe, je vous en reparlerai demain. 2e décan, on dirait que vous faites de gros progrès pour mieux communiquer.