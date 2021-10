L'horoscope du mercredi 27 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le Soleil et Saturne étant encore en mauvais termes jusqu’à dimanche, vous rongez votre frein, 1er décan. Les choses n’avancent pas, et la future arrivée de Mars en Scorpion (samedi) n’arrangera rien. Cela vous met en colère de voir que tout le monde s’en fiche. Mais comme je vous l’ai dit lundi, ce n’est facile pour personne et il vaut mieux attendre que la dissonance soit terminée (semaine du 15/11).

Taureau

3e décan, renseignez-vous, il est possible que vous ayez droit à une aide sociale, ou au remboursement d’un préjudice. Est-ce que vous avez fait le nécessaire, et même êtes-vous au courant que vous avez droit à cette aide ? En tout cas, pour certains, l’argent est un problème ces temps-ci. Peut-être aussi que vous cherchez à vendre quelque chose et qu’il y a des difficultés avec les acheteurs, le notaire, etc.

Gémeaux

2e décan, Mercure étant en bon aspect avec vous toute la semaine, c’est le bon moment pour faire une demande, exposer vos idées, obtenir un rendez-vous ou même être fier de vous et de votre travail. Cela dit, si vous avez des enfants, c’est aussi le bon moment pour les emmener quelque part où ils pourront s’amuser (ce sont les vacances) et si vous travaillez, il y a peut-être des grands-parents ?

Cancer

Vous serez un peu vulnérable aujourd’hui, vous vous sentirez sans défense vis-à-vis d’un proche avec qui les relations ne sont pas au beau fixe. Le problème, c’est que quand l’affectif s’en mêle, vous n’êtes plus tout à fait vous-même, cela vous fait régresser et vous vous sentez comme impuissant. Il y a aussi le fait que vous serez très réceptif aux humeurs des autres et c’est probablement ce qui vous dérangera aujourd’hui.

Lion

On reparle du 1er décan parce qu’il est très sensible à la dissonance Vénus/Saturne et que Mars se prépare à faire la même chose, ce qui peut empêcher toute action/décision de votre part. Au moment où le Soleil en aura terminé avec Saturne et où vous pourriez vous détendre, c’est Mars qui entrera (samedi) en Scorpion. Et vous en avez pour jusqu’au 13 novembre à vous dire que vous ne pouvez pas agir.

Vierge

Je vous en avais parlé lundi, aujourd’hui la dissonance Vénus/Neptune est exacte, mais à mon avis cela fait plusieurs mois que vous vous posez des questions sur un partenaire, affectif ou professionnel, si vous êtes du 3e décan. Il est possible que vous ayez fait un mauvais choix, mais que vous soyez très attaché à cette personne et que vous ne vouliez pas vous en séparer. Mais il va falloir trouver une solution.

Balance

1er décan, une question d’argent retient toute votre attention, vous y pensez jour et nuit car il faut que vous trouviez la somme dont vous avez besoin et ce n’est pas une petite somme, apparemment. Il s’agit peut-être d’investir dans un bien, dans une affaire qui pourrait vous rapporter ou même d’engager quelqu’un d’utile. Mais tant que Saturne recevra des dissonances (jusqu’au 13 novembre), rien ne vous satisfera.

Scorpion

Essayez de ne pas être trop gourmand aujourd’hui, dans tous les sens du terme. Autant si vous déjeunez ou dinez en bonne compagnie, que si vous sollicitez de l’argent – voire de l’amour auprès de votre conjoint. Vous avez des besoins excessifs en ce moment, que vous ne pouvez pas combler et que personne ne peut combler parce qu’ils ne sont pas rationnels. Il y a probablement une autre demande derrière.

Sagittaire

Vous rêverez un peu trop à l’amour idéal, ou à des rentrées d’argent magiques, comme de gagner à l’Euromillions. Dites-vous que ça fait du bien de rêver, que ça procure du plaisir et l’organisme a besoin de plaisir. Même si vous ne gagnez pas le pactole et que vous êtes déçu, ce que vous aurez imaginé vous aura fait rêver. Mais il est sûr, 3e décan, que vous pouvez avoir une déception affective, une trahison.

Capricorne

Le Soleil et Saturne, votre maître, sont en dissonance et il se peut que vous vous fassiez du souci pour un projet, dans la mesure où il pourrait vous coûter plus que prévu (1er décan). Mais ce souci est très passager et comme vous aurez de très bons influx en fin d’année, il est très probable que les choses se décoincent rapidement. 2e décan, plus vous serez dans l’échange et mieux ça se passera au boulot.

Verseau

Vous n’êtes pas au top, natif de fin janvier, la dissonance de Saturne est de nouveau active, il va falloir que vous soyez prudent jusqu’au 13 novembre, que vous ne preniez pas de risque, soit dans les affaires, soit physiquement. Saturne vous dit de vous limiter, alors que Mars (qui arrive samedi en Scorpion) va vous donner envie de foncer. Mais tout ce que vous vivez sera de l’histoire ancienne en décembre (1er décan).

Poissons

3e décan, méfiez-vous de vous ! Vous avez besoin d’idéaliser quelqu’un, de ne voir que ses bons côtés alors que vous savez très bien qu’il ou elle n’a pas que des bons côtés ! Vous vous dites : « il/elle va changer avec le temps et avec mon aide », mais j’ai peur que vous ne vous fassiez des illusions. L’amour n’est pas un médicament, il ne vous guérit pas et ne guérit pas non plus ceux qui ont des bleus à l’âme.