L'horoscope du jeudi 28 octobre 2021

Bélier

Vous vous sentirez mieux dans votre peau que les autres jours, votre estime de soi sera au plus haut, probablement parce qu’on vous aura donné raison ou que vous aurez obtenu quelque chose (ou quelqu’un) que vous désirez ! Cela ne durera que quelques heures, mais cela fera votre journée. 3e décan, courage ! Mars s’apprête à quitter la Balance (samedi) et ne s’opposera plus, l’ambiance sera moins tendue.

Taureau

Né en avril, la dissonance de Saturne est activée par les luminaires aujourd’hui et vous allez certainement vous sentir un peu isolé, ou dévalorisé par votre situation. Certains ont perdu quelque chose – leur statut ou un privilège – et sont dans le regret, la nostalgie. Cela dit, d’autres (mieux lotis que les premiers) ont atteint un important objectif, mais ils ont peur à présent de ne pas être à la hauteur.

Gémeaux

Le ciel est peut-être très morose aujourd’hui, il n’empêche que vous serez un vrai soleil pour ceux qui vous entourent parce que vous serez positif et que vous essayerez de les faire rire. Même vous, ça vous fera du bien au moral, le Gémeaux adorant distraire les autres (1e décan aujourd’hui). 3e décan, soyez toujours prudent côté amour et engagement, même si la dissonance Vénus/Neptune se défait.

Cancer

Il se peut que vous décidiez de vous priver d’un plaisir aujourd’hui, mais vous aurez raison parce que ce plaisir sera un plaisir de l’instant que vous pourriez regretter par la suite. Comme, par exemple, d’engloutir un gâteau au chocolat ou toute une tablette, voire un cassoulet bien gras. Votre « privation » aura un but positif et sera donc positive en elle-même. Cela dit, ce sera courageux de votre part !

Lion

La Lune débarque chez vous vers 10h ce matin et ne va pas former de bons aspects, ne vous étonnez pas si le problème relationnel que vous connaissez depuis quelques mois refait surface depuis quelques jours. Nous en avons déjà parlé hier (1er décan), mais c’est activé par les luminaires en ce moment et le problème reste donc présent pour quelques jours, surtout que Mars va investir le Scorpion ce samedi.

Vierge

C’est une journée où vous devriez être plus dans la réflexion que dans l’action. Cela dit, vous êtes naturellement quelqu’un qui réfléchit, il vous arrive même de trop réfléchir... Mais aujourd’hui, c’est une personne que vous ne connaissez peut-être pas qui va occuper vos pensées, à cause de ce qu’elle a dit, ou fait. Et cela vous a touché au point que vous gambergerez pendant quelques heures (1er décan).

Balance

La conjoncture s’adresse surtout au 1er décan, qui semble être dans l’attente de quelque chose, mais une attente qui risque malheureusement de se prolonger. Les deux luminaires (Soleil et Lune) sont en dissonance avec Saturne et même si la planète est en bon aspect avec vous, elle a un effet ralentisseur. Elle vous impose le fait qu’il est indispensable de compter avec le temps. Rien ne se construit sans lui.

Scorpion

Si vous êtes un peu triste, 1er décan, que vous avez des regrets, de la nostalgie, c’est la faute de Saturne. Mais aussi un peu la vôtre puisque vous vous retournez sur le passé et que vous vous en voulez d’avoir fait un mauvais choix. Cela dit, comme nous l’avons souvent évoqué cette année, il se peut aussi que vous ayez eu un problème familial et que vous n’en soyez pas encore sorti. Ce sera fait en décembre.

Sagittaire

La Lune entrera en Lion dans la journée et vous vous sentirez soudain plus à l’aise, débarrassé de vos peurs, et surtout vous aurez eu la bonne idée de prendre du recul. Je sais bien que c’est un conseil facile, mais pour vous Sagittaire, c’est toujours une bonne chose car vous avez besoin d’avoir une vue d’ensemble des situations et ce n’est pas en ayant le nez dessus que vous voyez l’ensemble, vous voyez le détail.

Capricorne

Il n’y aura pas plus malin et stratège que vous aujourd’hui, vous aurez un plan dans la tête et une certaine facilité à déjouer ceux des autres. Il faut dire que vous serez méfiant et vous aurez raison. En effet, Vénus est dans votre secteur 12 en ce moment, il est souvent lié à des personnes pas honnêtes ou pas franches. Vous verrez clair dans leur jeu le moment venu, puis votre méfiance disparaîtra.

Verseau

Votre partenaire ou une personne que vous aimez ne va pas bien et vous n’aurez aucun moyen de lui venir en aide. Cela vous ennuiera, vous attristera parce qu’en tant que Verseau vous aimez aider les autres, les soutenir, leur apporter du réconfort. Mais si vous avez affaire à quelqu’un de déprimé par exemple, il est clair que l’aider n’est pas de votre ressort, même si vous avez une formation psy.

Poissons

Comme le Verseau, vous avez le désir de vous mettre au service des autres, de répondre à leurs attentes, mais on vous en demande tellement que vous vous sentez impuissant. Ou alors, vous avez affaire à quelqu’un qui n’est jamais satisfait, jamais content, et quoi que vous fassiez vous vous sentez toujours impuissant (1er décan). Peut-être qu’il ne faut pas que vous cherchiez à faire mieux, que ça ne sert à rien ?