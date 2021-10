L'horoscope du lundi 25 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La dissonance Soleil/Saturne de cette semaine peut créer un manque et, pour vous, il peut s’agir d’un manque d’argent alors que vous avez un projet à terminer. Si vous voulez emprunter, attendez quelque temps que la conjoncture s’apaise. En effet, Mars va former la même dissonance à partir du 5 novembre et vous n’aurez pas plus de résultats dans le domaine financier. 1er décan jusqu’au 13 novembre.

Taureau

Vous aussi, 1e décan, vous serez sensible à la dissonance Soleil/Saturne qui est privative et il y aura aussi celle de Mars à venir. Mais après, ce sera terminé, définitivement. Vous serez tranquille pour 6,7 ans mais il faudrait, dans l’idéal, tirer une leçon de ce qui est arrivé, quel que soit le domaine concerné. Vous vous êtes peut-être trop attaché à quelqu’un, à quelque chose, et avez refusé le changement.

Gémeaux

Restez vigilant 3e décan, surtout si vous avez un choix à faire cette semaine, vous risquez de partir dans la mauvaise direction, ou de subir de mauvaises influences. En particulier si vous êtes né autour du 11 juin. L’aspect passe rapidement, mais il peut aussi indiquer un problème d’origine assez trouble et qui concerne quelqu’un que vous aimez. Est-ce que cette personne ne vous joue pas la comédie ?

Cancer

Que vous soyez en vacances ou non, il y a du plaisir au programme de la semaine, mais un plaisir qui risque d’être un peu diminué. Une mauvaise météo peut-être. Pour vous, la dissonance Soleil-Saturne n’a aucun caractère de gravité, sauf si votre ascendant est touché, mais dans le cas contraire, disons qu’à partir de mercredi-jeudi, vous aurez un motif de mécontentement qu’il ne faudra pas prendre trop à coeur.

Lion

Quelqu’un risque de vous manquer cette semaine, votre chéri/e sera peut-être en voyage ou c’est vous qui le/la quitterez pour X raison pendant quelques jours. Il y a en effet des vacances... Il est possible aussi que vos enfants partent chez les grands-parents et que la maison soit vide... Quoi qu’il en soit, cela ne concerne que le 1e décan et, parfois le début du 2e. Il y a encore Mars (semaine du 8/11) et après ce sera terminé.

Vierge

Vous serez sensible à la dissonance Vénus/Neptune, 3e décan, attention à ne pas perdre un objet auquel vous tenez ou à ne pas vous laisser manipuler par un proche. On pourrait en effet vous raconter un gros mensonge, mais ce n’est certainement pas la première fois, aussi le détecterez-vous tout de suite et pourrez le démonter. Veillez à bien faire comprendre à l’autre que vous n’êtes pas dupe.

Balance

2ème décan, vous profiterez des bons influx de Mercure qui est chez vous. Si vous voulez obtenir un rendez-vous, ou faire une démarche, c’est le bon moment. Une explication avec quelqu’un peut également se révéler très positive, et certains pourront effectuer un petit déplacement (ce sont les vacances !). 1er décan, on peut craindre qu’un excès de travail ne vous empêche de partir et de vous détendre.

Scorpion

Une semaine chargée pour le 1e décan en particulier. Dans votre signe, le Soleil se fâche avec Saturne et vous pourriez vous sentir en perte de vitesse. Mais il est aussi possible que vous soyez tout simplement mal dans votre peau, un peu déprimé, ou encore que vous ayez l’impression de perdre votre jeunesse. Il est vrai que c’est votre anniversaire et que si vous changez de dizaine, ça peut vous déprimer.

Sagittaire

L’important pour vous cette semaine, c’est Vénus et sa dissonance avec Neptune. 3e décan, ce à quoi vous êtes attaché vous échappe, ou c’est vous qui voulez échapper à quelqu’un. L’aspect se terminera vendredi et le 3e décan recevra alors Vénus débarrassée de Neptune et en bon aspect avec Mercure. Vous pourriez éprouver des sentiments pour quelqu’un de plus jeune que vous, ou que vous connaissez déjà.

Capricorne

3e décan, Mars terminera samedi sa course au zénith de votre thème et vous serez moins dans le devoir que ces derniers temps. Vous en serez très soulagé. Peut-être que vous prendrez quelques jours de vacances puisque les enfants n’ont pas école et même si vous ne pouvez pas partir, il y aura une ambiance de vacances. 1er décan la dissonance Soleil/Saturne pourrait avoir un effet-retard sur l’un de vos projets.

Verseau

Ne dramatisez pas la dissonance Soleil/Saturne, 1er décan, la planète repart en marche directe et vous avez jusqu’en décembre pour tourner définitivement une page. Professionnelle ou personnelle, c’est quelque chose qui vous turlupine depuis deux ou trois ans et qui a commencé avec la dissonance d’Uranus en 2018. Un changement qui portait un espoir n’a pas du tout donné ce que vous pensiez.

Poissons

Tout passe, tout casse, tout lasse dit-on, c’est peut-être ce que vous ressentirez, natif de février, vous n’avez plus la foi et l’enthousiasme que vous aviez avant. Toutefois, c’est passager, c’est la conjoncture de cette semaine qui vous fait éprouver ce sentiment désagréable, mais vous allez de nouveau avoir la foi et plus encore quand Jupiter reviendra dans votre signe en fin d’année. C’est pour bientôt !