L'horoscope du mardi 26 octobre 2021

Bélier

Vous vous sentirez un peu vulnérable aujourd’hui, aussi serez-vous en position de défense ; vous préférerez prévenir, c’est-à-dire montrer les dents, être agressif, plutôt que de subir. Mais votre imagination jouera un grand rôle dans votre ressenti, essayez de faire la part des choses, surtout si vous pensez qu’un proche est à l’origine de cette légère déstabilisation qui ne durera que quelques heures.

Taureau

Même le 1er décan, pourtant ennuyé par Saturne et les soucis qu’elle peut créer, même vous, vous vous sentirez bien en phase avec vos proches et aurez le sentiment qu’on vous écoute davantage. Peut-être que vous aurez eu une conversation rassurante avec votre conjoint ou avec quelqu’un qui aura su vous réconforter. Il est possible aussi que vous lisiez quelque chose d’instructif.

Gémeaux

Vous aurez du mal à vous concentrer sur votre travail, peut-être parce que vous serez dérangé par une petite douleur quelque part, ou par quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Vous vous sentirez ralenti, alors que vous auriez aimé accélérer et vous débarrasser le plus vite possible de vos tâches. Le mieux, pour booster votre concentration, c’est de vous isoler pour bosser... si vous en avez la possibilité.

Cancer

La Lune entame sa traversée mensuelle de votre signe, et comme ce mois-ci elle est en phase avec le Soleil Scorpion, ses aspects devraient être positifs et vous donner une belle inspiration si vous êtes un créatif. Et même si vous n’êtes pas dans quelque chose d’artistique, d’esthétique ou en rapport avec le luxe, vous trouverez le moyen de faire fonctionner votre créativité et surtout de la mettre à votre service.

Lion

Le 3e décan n’a que des bons influx en ce moment, même l’opposition de Jupiter (qui peut créer des problèmes administratifs) est très atténuée par le bon aspect que Vénus forme avec cette planète. Est-ce la réalité, ou est-ce ce que c’est ce que vous espérez, en tout cas vous pourriez avoir l’impression que les choses s’arrangent et si vous étiez en conflit, vous pourriez trouver un terrain d’entente (né autour du 15/8).

Vierge

Les deux premiers décans sont en harmonie avec les deux luminaires, Soleil et Lune, c’est l’indice que vous n’avez pas à vous en faire et que si vous avez programmé quelque chose pour aujourd’hui ou pour demain, tout se passera comme vous l’avez prévu. Le changement est en marche (2e décan). 3e décan, comme je vous le disais hier, la dissonance Vénus/Neptune vous demande de sortir du déni ou de l’illusion.

Balance

Le 3e décan est particulièrement impatient, surtout né après le 18 octobre, la tension qui est en vous est palpable et il se peut même que vous soyez très en colère contre votre partenaire, ou contre quelqu’un que vous aimez. A moins que, sur le plan professionnel, on ne vous ait refusé quelque chose. Mais soyez réactif et faites rapidement une autre proposition en fin de semaine, voire la semaine prochaine.

Scorpion

Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être pas, mais la Lune d’aujourd’hui est voyageuse pour beaucoup d’entre vous. D’une manière ou d’une autre vous serez dépaysé et aurez l’impression d’être loin de tout. Mais comme vous avez de l’imagination, il est possible que ce soit elle qui vous emporte ailleurs. 1er décan, vous avez le sentiment d’avoir perdu ou été en échec cette année, mais plus pour longtemps.

Sagittaire

Je reviens sur la dissonance Vénus/Neptune dont je vous ai parlé hier sur le plan affectif. Mais elle peut avoir un impact, chez certains Sagittaire, sur vos finances. C’est-à-dire qu’il peut y avoir une embrouille dans ce domaine, que vous pouvez avoir mal fait vos calculs, vous ou la banque, ou encore qu’on risque de vous avoir dérobé une somme... Bref, il n’est pas exclu que vous vous sentiez « victime ».

Capricorne

Les relations avec les autres seront au premier plan, et votre nature étant d’être très réservé et peu bavard, il va falloir faire des efforts car quelqu’un aura besoin de vos paroles de réconfort, ou que vous soyez simplement à l’écoute. En fait, quelle que soit la situation, vous devez porter attention aux autres, même si vous êtes en voiture car une seconde d’inattention suffit à ce qu’un incident se produise.

Verseau

Même si vous êtes censé être en vacances, vous aurez du boulot aujourd’hui et il ne faudra pas vous laisser distraire. Plongé dans des problèmes, peut-être financiers, le 1er décan lâchera facilement son travail, peut-être pour se changer les idées. La dissonance /Saturne vous replace en effet face à votre peur de manquer, votre insécurité fondamentale qui n’a peut-être rien à voir avec l’argent et tout avec l’affectif.

Poissons

Une bonne journée, qui vous voit très sûr de votre pouvoir de séduction. A ce propos justement, ceux du 3e décan doivent se méfier de la dissonance entre Vénus et Neptune qui peut leur laisser penser qu’ils ont séduit quelqu’un, qu’il va se passer quelque chose avec cette personne. Mais il est très possible que vous vous fassiez des idées, parce que c’est comme ça avec Neptune : on se fait des idées, on rêve.