L'horoscope du vendredi 22 juillet 2022

Bélier

Le Soleil entre en Lion. Il est aussi votre maître (avec Mars) et fait de vous la personne rayonnante que vous êtes parfois. Rayonnante de force, de volonté, de présence au monde très forte et qui peut créer de l'envie. Surtout quand le Soleil est précisément en Lion. Très séducteur(trice) vous ferez des conquêtes ce mois-ci.

Taureau

En général, quand le Soleil est en Lion (jusqu'au 23 août 5h16), vous donnez la priorité à votre famille, ou à un groupe que vous considérez comme étant votre famille. Et vous vous y épanouissez parce que vous pouvez être totalement vous-même. Essayez toutefois de ne pas trop vouloir le bien de ceux que vous aimez.

Gémeaux

Pour vous aussi, le Lion sera une bonne période, car ce signe accentue votre nature profonde, qui est celle d'un bon communicant. Vous pouvez très bien ne pas être dans ce domaine et être malgré tout quelqu'un qui communique beaucoup avec les autres. En général vous aimez les bons mots, les plaisanteries (parfois vaseuses).

Cancer

Le Lion a pris les commandes, c'est le signe-secteur qui représente vos besoins personnels, ce que vous attendez de la vie et des autres. Cela peut autant être matériel (vous attendez de l'argent) qu'affectif : vous voulez plus d'amour ou qu'on vous prouve par A plus B qu'on vous aime. 1er décan, ce sera très accentué ces jours-ci.

Lion

A moins d'indications contraires dans votre thème personnel, cette année est un bon cru pour les natifs de juillet. Vous le savez, Jupiter est en amitié avec vous et le Soleil va actualiser cette conjoncture d'ici peu. C'est indéniablement un facteur chance, mais une chance, une opportunité que vous aurez su saisir au moment adéquat.

Vierge

La période Lion est toujours peu enthousiasmante, elle vous voit souvent vous replier sur vous-même et vous comparer aux autres. En votre défaveur la plupart du temps. De plus, même en vacances, vous vous faites du souci pour le travail que vous avez laissé (1er décan), ou d'une manière plus générale pour votre santé ou celle de la planète.

Balance

Vous serez satisfait des influx du Soleil en Lion, dans votre secteur d'amitié et en phase avec Jupiter. 1er décan, si vous êtes de ceux qui ont eu des problèmes les choses se sont certainement arrangées, mais pas totalement... En tout cas vous en aurez des nouvelles : veillez à ne pas donner au problème plus d'importance qu'il n'en a.

Scorpion

Le Soleil est entré en Lion, le plus haut secteur de votre thème, le plus éclairé. Tout ce qui s'y passe revêt une importance capitale d'autant que l'astre va être très vite en phase avec Jupiter. Il est possible que vous ayez rendez-vous avec votre boss, ou avec quelqu'un dont le pouvoir est supérieur au vôtre. Un parent peut aussi capter votre attention, ou votre rôle de parent.

Sagittaire

Une période très chaleureuse, excitante, intéressante, tout cela à la fois avec l'arrivée du Soleil en Lion. Certes, c'est votre secteur des voyages, des découvertes, mais c'est aussi celui de la détente, des soirées conviviales où l'on rit beaucoup, comme seules les vacances en ont le secret. Cependant, un grand voyage n'est pas exclu, le Soleil sera en phase avec Jupiter.

Capricorne

Plus puissant que d'habitude, l'astre du jour restera en Lion jusqu'au 23 août (5h16) et commence son transit en étant en harmonie avec Jupiter. Mais il occupe votre huitième secteur et si au positif cela vous donne un instinct et une intuition sans faille, au négatif vous aurez tendance à douter de tout, de vous comme des autres.

Verseau

Face à vous, le Soleil rayonne d'autant plus cette année, qu'il va être très vite en harmonie avec Jupiter. A priori c'est top pour le 1er décan, une chance peut vous être offerte, dans un domaine lié aux échanges et à la communication. Mais vous pouvez aussi, le Lion représentant l'Autre, faire une rencontre intéressante et avoir une aventure.

Poissons

La conjoncture bouge aujourd'hui avec l'arrivée du Soleil en Lion, où il est " chez lui " et donc plus puissant... Et sa puissance va être augmentée par sa relation avec Jupiter. 1er décan, il est possible que vous rendiez (ou qu'on vous rende) un grand service et cela aura des conséquences apparemment très positives pour vous.

