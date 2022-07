L'horoscope du mardi 19 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Non seulement vos échanges seront très satisfaisants, vos relations avec vos proches des plus agréables, mais Mercure en Lion sera également en bon aspect avec Jupiter qui est chez vous... Il est donc possible que l'on vous fasse des compliments très flatteurs, mais ne vous imaginez pas être au-dessus des autres.

Taureau

Mercure occupe maintenant votre secteur 4 de la famille et de la maison. Des va et vient, des allers et retours sont à prévoir sous cette conjoncture. Des visites qui vous feront plaisir si vous êtes du 1er décan (jusqu'au 24). Mais il est aussi possible que vous évoquiez quelques souvenirs, le temps d'un après-midi ou d'une soirée.

Gémeaux

Que des bonnes choses pour ceux du 1er décan (jusqu'au 24). Vous ne bouderez pas votre plaisir parce que vous aurez l'impression que tout ce que vous dites est entendu, qu'on rit plus fort à vos plaisanteries et qu'on recherche votre compagnie. Et cela vient de personnes dont vous pensiez qu'elles n'avaient rien à faire de vous.

Cancer

Dans votre secteur 2, Mercure accentue votre sens pratique, votre habileté, tant sur le plan manuel que dans vos échanges. Vous serez déterminé à ce qu'on vous écoute, à ce qu'on approuve vos idées et vous y mettre tout votre poids. 1er décan, jusqu'au 24, 2ème du 24 au 29, 3ème décan du 29 juillet au 4 août. Un déplacement est possible aussi.

Lion

Dans votre 1er décan, Mercure est très vite en harmonie avec Jupiter et la situation pourrait encore s'améliorer pour vous ! Vous obtiendrez un oui, une autorisation, un papier officiel que vous aviez demandé... Toutefois, il est également possible que vous partiez pour l'étranger, ou qu'un de vos proches arrive de l'étranger.

Vierge

Mercure circule à présent, mais très rapidement, en Lion, votre secteur 12. Elle entrera chez vous le 5 août. En attendant, mettez vos neurones au repos, si possible. Dès que des pensées déplaisantes se présentent, chassez-les vite pour les remplacer par des images qui vous inspireront autre chose que de la dévalorisation.

Balance

Mercure en Lion est très bien placée et regarde le 1er décan jusqu'au 24. 5 jours, dont une demi-journée pour chacun des dix membres du décan. Il sera donc question d'un contact amical ou d'un rendez-vous à propos d'un projet. Et comme Mercure sera vite en phase avec Jupiter, un accord pourrait être signé.

Scorpion

Mercure progresse à présent au zénith de votre zodiaque, qui représente vos réussites, vos ambitions ainsi que les personnes importantes de votre vie. Bien reliée à Jupiter, Mercure vous offre une réussite, ou en tout cas le sentiment d'avoir atteint un but, et il y aura probablement une sorte de récompense avec.

Sagittaire

Une très bonne conjoncture, Mercure en Lion est une invitation au voyage, aux vacances, à la détente... Tous vos soucis, tout ce qui vous préoccupe s'éloigne en même temps que vous, en tout cas 1er décan (jusqu'au 24). En outre, vous pourriez avoir une très bonne nouvelle d'ici le 24, ou obtenir un genre de satisfecit.

Capricorne

Votre secteur 8, des crises financières et autres est à présent occupé par Mercure, mais ce sera très rapide, ½ journée pour chacun, à commencer par le 1er décan (jusqu'au 24). Vous pourriez être très malin pour régler un problème d'argent, à moins que vous n'ayez au contraire du mal à trouver la solution adéquate.

Verseau

La planète des échanges est entrée en Lion et se trouve face à vous sur la roue du zodiaque. C'est un symbole d'échanges, de négociations et on peut dire que cela se passera très bien pour le 1er décan puisque Mercure sera en bon aspect avec Jupiter, planète liée aux opportunités, aux chances à saisir, aux projets qui se réalisent.

Poissons

Vous serez semble-t-il très occupé, et en particulier par un travail qui vous demandera rapidité et dextérité. Mais, 1er décan jusqu'au 24, ce sera l'affaire d'une demi-journée, où vous devrez vous appliquer, avoir l'esprit clair et le sens critique affuté. On pourrait également vous demander de rendre un petit service.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info