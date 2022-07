L'horoscope du mercredi 20 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La planète qui gère votre signe, Mars, entame la traversée du 2e décan de votre voisin Taureau. Avec ce signe, il est toujours question de bien-être, de confort, et surtout d'argent. Vous risquez, par exemple, d'avoir à réclamer une somme, mais vous pouvez aussi casser un objet de valeur et vous demander si vous pouvez le remplacer.

Taureau

Mars s'installe dans votre 2e décan jusqu'au 3 août. Ne faites rien d'irréfléchi ou sous l'effet de vos émotions, et attention à ne pas vous faire mal en voulant trop bien faire ! Vous pouvez également avoir le sentiment que quelqu'un vous en veut, sans en connaître la raison. Dans ce cas, soyez direct et posez-lui des questions.

Gémeaux

2e décan, Mars occupe jusqu'au 3 août, votre 12ème secteur, celui attribué à la passivité, à l'inaction, aux soucis. Cela ne durera qu'un jour ou deux, mais vous pouvez attraper un rhume (oui, en plein été, c'est quelque chose qui arrive aux Gémeaux !), ou souffrir d'une indigestion, d'un virus quelconque. Rien de grave.

Cancer

Mars atteint le 2e décan du Taureau, et votre 2e décan à vous va connaître une période hyper active. Vous pourrez, soit concrétiser un projet après bien des mésaventures, défendre vos idées ou même l'un de vos amis qui semble être attaqué, ou encore vous lancer dans une nouvelle activité liée à votre bien-être et à votre confort.

Lion

2e décan, Mars entame un aspect dynamique avec vous. Cela peut être interprété de différentes manières : d'abord, vous pouvez essuyer un refus si vous avez postulé pour un emploi, mais vous pouvez aussi avoir une contrariété concernant la famille ou la maison. Ou encore, vous pouvez avoir un travail à terminer dans des délais.

Vierge

Vous recevez à présent de bonnes vibrations de Mars, 2e décan, qui se reliera bientôt à Uranus de manière positive. Vous aurez donc dans l'idée d'expérimenter quelque chose de nouveau : vous pourriez par exemple partir en vacances dans un endroit que vous ne connaissez pas encore. Et vous y pensez beaucoup, cela vous effraye un peu.

Balance

Vous aussi, 2e décan, vous commencez à recevoir des influx de Mars, la planète du combat, et elle occupe à présent un secteur dédié à l'argent, à votre productivité. Soit vous allez devoir faire des efforts dans ces domaines jusqu'au 3 août, soit vous allez devoir réclamer une somme qu'on vous doit ; vous pouvez vivre cela comme une petite " crise ".

Scorpion

C'est un aspect à double tranchant que Mars vous envoie à présent, 2e décan. Dans tous les cas de figure, vous devrez prendre sur vous pour canaliser votre agressivité et faire un compromis, ce que vous n'avez aucune envie de faire. Vous êtes quelqu'un d'entier, avec vous c'est la loi du tout ou rien ; mais pas sous cette conjoncture.

Sagittaire

Avec des influx de Mars en Taureau, 2e décan, et d'ici le 3 août, vous serez chacun tenus de faire des efforts pendant un jour ou deux. Mais on ne peut pas dire que cela vous enchante et vous ferez en sorte de traîner, même si vous êtes très consciencieux. Inconsciemment, cela ne vous plaît pas de faire ce qu'on vous demande, c'est pourquoi ça traînera.

Capricorne

De très bons influx de Mars commencent à se faire sentir, 2e décan, et si vous avez envie de prendre une initiative, c'est le bon moment ! Tout ce que vous démarrerez se fera dans de bonnes conditions, en douceur, et vous serez très content des résultats que vous obtiendrez. En revanche, les enfants seront difficiles à tenir...

Verseau

Si vous êtes du 2e décan, vous recevez des influx de Mars à partir d'aujourd'hui et ils peuvent vous voir un peu trop impulsif, nerveux et irritable. Est-ce que l'endroit où vous êtes en vacances ne vous plaît pas ? Ou est-ce que quelqu'un de votre entourage familial semble faire exprès de vous énerver en faisant le contraire de ce que vous attendez ?

Poissons

En ce qui vous concerne, les influx de Mars sont plutôt positifs, dans le sens où votre intellect va fonctionner à plein régime. Vous aurez de l'humour (un peu vache) et de la répartie. En outre, tout ce que vous ferez sera vite fait, bien fait. Mais attention à ne pas vous montrer trop direct avec certains de vos proches.

