L'horoscope du lundi 18 juillet 2022

Bélier

C'est la famille, ceux qui vivent avec vous, qui bénéficieront de votre amour inconditionnel. Vous leur montrerez que vous les aimez en les protégeant, en étant présent pour eux à tout moment. 1er décan, jusqu'au 26, il se pourrait aussi que quelqu'un du passé revienne dans le présent. Quelqu'un que vous avez aimé.

Taureau

Cette Vénus du Cancer, est très taquine et apprécie l'humour. Est-ce vous qui serez moqueur avec eux que vous aimez, ou est-ce votre partenaire qui cherchera à vous faire rire ? En tout cas il est possible que votre complicité s'affirme. Si vous êtes célibataire, explorez votre environnement, quelqu'un que vous connaissez pourrait soudain vous attirer.

Gémeaux

Vénus en Cancer va aiguiser vos appétits, quels qu'ils soient et accentuer votre sensualité et vos besoins dans ce domaine. Vous serez en demande de câlins, de tendresse partagée, et si vous êtes du 1er décan, il est aussi possible que vous receviez une somme que vous attendez, ou que vous soyez un peu trop gourmand (jusqu'au 26).

Cancer

L'amour, sous toutes ses formes, et l'argent pour certains, seront au 1er plan jusqu'au 11 août, 1er décan jusqu'au 26 juillet. Vous aurez besoin d'amour, c'est sûr, mais vous aurez aussi beaucoup à donner et si vous rencontrez quelqu'un, vous serez rapidement amoureux. Ce sera très sensuel, aussi ne confondez pas amour et désir.



Lion

Vénus n'est plus qu'à un signe de vous, vous la recevrez à partir du 11 août. Pour l'instant, c'est comme si elle se cachait dans l'ombre... Cela indique que vous n'exprimerez pas vos sentiments très facilement, vous aurez même tendance à les critiquer ou à trouver que l'autre n'est pas assez démonstratif de ce qu'il/elle ressent.

Vierge

Ce n'est pas le temps de l'amour mais celui de l'amitié avec Vénus en Cancer. Mais on ne sait jamais comment évoluent les amitiés, surtout quand Vénus sera en harmonie avec Uranus, la semaine prochaine. À moins que vous ne découvriez à ce moment-là un autre aspect de l'amour. En tout cas, il y aura des moments excitants !

Balance

Vénus aborde le Cancer, le zénith de votre thème, et donne à vos sentiments la plus grande importance. Vous aurez tendance à réagir de manière un peu trop affective, même si objectivement vous devriez vous contrôler. L'affectif n'a rien à faire dans votre vie professionnelle, à moins que vous ne soyez intéressé par votre supérieur...

Scorpion

Vénus en Cancer est la meilleure configuration pour vous aider à être en confiance et à vous laisser aller à vos sentiments. A priori, vous ne les contrôlerez pas, ce qui peut vous effrayer au départ et être un vrai délice à l'arrivée. Toutefois, Vénus gérant aussi votre argent, il est possible qu'il rentre facilement pendant quelques jours (1er décan).

Sagittaire

Il est possible que vous ayez des doutes sur vos sentiments ou ceux de votre partenaire. Il se peut que vous ayez fait une rencontre sous l'impulsion du bon aspect de Jupiter, et vous vous êtes emballé. Avec Vénus en Cancer, il se peut que vous preniez du recul. Toutefois, l'argent peut être une source de tourments.

Capricorne

Vénus est à présent face à vous, en Cancer, et elle va vous demander sous peu de vous lâcher. De ne pas reculer devant l'amour (ou devant une dépense !) et de vous laisser aller à vos sentiments, qu'il s'agisse de ceux de l'amour, ou de ceux que procure une rentrée d'argent, voire un achat. Quoi qu'il en soit, 1er décan, des bons moments en perspective.

Verseau

Une Vénus en signe d'Eau, cela vous défrise un peu. Vous ne serez pas très content de la façon dont ça se passe, que vous soyez seul ou à deux, et une forme de critique un peu destructrice vous empêchera de vous laisser aller à vos sentiments. Mais vous casserez ce schéma la semaine prochaine, avec la dissonance Vénus/Jupiter.

Poissons

Préparez-vous à vivre des moments chaleureux, voire sensuels pour certains. En tout cas, il y a du plaisir dans l'air, du rêve, mais aussi de vrais sentiments que vous pourrez exprimer sans retenue. Cependant, le plaisir peut aussi être lié à une rentrée d'argent.



