L'horoscope du jeudi 21 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre secteur matériel, la Lune rencontre Mars aujourd'hui (2e décan). Soyez prudent, délicat, votre brusquerie naturelle risque de vous voir casser quelque chose, ou d'être un peu trop exigeant avec vos proches. Il se peut aussi que vous soyez mécontent de l'attitude d'un membre de la famille, un enfant peut-être.

Taureau

Dans votre 2ème décan, la Lune rencontre Mars et ça fait " boum " ! Soit vous allez vous mettre très en colère contre l'un de vos proches, soit vous trouverez que votre gentillesse n'est pas appréciée à sa juste valeur et cela vous laissera un goût amer. Essayez de ne pas entretenir cette colère, elle vous passera en quelques heures.

Gémeaux

1er décan, Mercure (votre maître, je vous le rappelle) a entamé un bon aspect avec Jupiter qui va durer jusqu'au 25 (elle est très rapide). Elle vous dit d'être mobile, spontané, et de saisir toutes les occasions qui passent de vous faire remarquer par votre humour et votre formidable sens de l'observation ; très développé en ce moment.

Cancer

Chez l'ami Taureau, la Lune rencontre Mars aujourd'hui. Cela donne plus de force à vos sentiments, en particulier amicaux. Votre vie amicale sera certainement plus intéressante que votre vie amoureuse... Cela dit, à cause de la nature belliqueuse de Mars vous pourriez avoir un différend avec un proche ; essayez de ne pas réagir si c'est lui/elle qui provoque.

Lion

La Lune rencontre Mars, vous risquez d'être trop émotif et surtout très réactif. 2e décan, vous vous mettrez facilement en colère aujourd'hui et cela vous tourmentera car vous la garderez pour vous. Le contexte ne se prêtant peut-être pas à ce que vous sortiez ce que vous avez sur le coeur. 1e décan, le Soleil arrive chez vous demain.

Vierge

Une conjoncture dynamique pour un très constructif jeudi ! On peut dire que vous ne manquerez pas d'énergie, de ces énergies qui viennent de l'intérieur, d'une volonté et d'une détermination qui vous portent en avant et vous font aller au bout de vos entreprises, avec la conviction d'avoir raison et de faire au mieux.

Balance

La conjonction de la Lune et de Mars se forme dans votre secteur 8, le plus mystérieux et difficile à interpréter du zodiaque. Il représente à la fois l'argent, celui qu'on vous donne en réparation ou en héritage, mais aussi le doute, les tourments propres au Scorpion, maître du secteur 8. Vous risquez d'en vouloir à quelqu'un.

Scorpion

Comme pour confirmer ce que je vous disais hier, la Lune rejoint Mars face à vous et si vous êtes en colère, si vous en voulez à un partenaire, vous aurez tendance à le garder pour vous. Vous bouillonnerez intérieurement... A moins que ça ne soit l'autre qui vous exprime de la rancoeur, sans que vous compreniez pourquoi.

Sagittaire

La configuration dont je vous parlais hier est accentuée aujourd'hui par la rencontre de la Lune avec Mars. Cela vous donnera encore moins envie de faire des efforts, alors que vous avez probablement un travail à fournir (2e décan) et que vous ne pouvez pas y échapper. En étant rigoureux et bien organisé, vous en viendrez vite à bout.

Capricorne

Les bons influx de Mars sont décuplés aujourd'hui par sa conjonction avec la Lune. Vous n'aurez aucune difficulté à exprimer vos émotions, Mars vous poussant à les " sortir ". Et vous n'y perdrez rien, au contraire. Votre partenaire, ou une personne qui vous intéresse pourrait être séduit/e par ce petit excès de sensibilité.

Verseau

On dirait que l'ambiance est un peu électrique, qu'un proche n'a pas été très gentil avec vous et vous en ressentirez de la colère ou de la rancoeur, des sentiments que vous n'éprouvez pas souvent. Et comme la rancoeur n'est pas dans votre nature, cela ne durera que quelques heures. Essayez de vous expliquer avec l'autre, cela règlera la question.

Poissons

Les deux astres étant conjoints, la Lune se met au service de Mars pour accentuer votre inspiration. Vous aurez une vision très intuitive d'une situation, ou alors de l'un de vos proches qui se conduit bizarrement. Tout d'un coup, vous comprendrez pourquoi il ou elle a adopté des comportements que vous ne pouvez que réprouver.

