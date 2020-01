L'horoscope du vendredi 17 janvier 2020

publié le 17/01/2020 à 12:04

Bélier

2ème décan, Jupiter est à présent au zénith de votre zodiaque, un secteur important pour votre progression professionnelle et en effet, une promotion est possible. Vous aurez ou avez déjà le sentiment de compter davantage, de prendre plus de place, et il est vrai qu'on pourrait vous attribuer de nouvelles responsabilités, que vous prendrez très au sérieux ; parfois au détriment de votre vie de famille dont vous serez plus détaché.

Taureau

2ème décan, le temps des influx de Jupiter, vous serez épris d'un idéal de justice, vous défendrez vos idées et vos croyances mais avec une certaine modération. Vous n'êtes pas du genre à monter au créneau pour manifester vos idées, vous êtes plus subtil que ça, vous faites du prosélytisme soft, et vous pensez (souvent à raison) que c'est la meilleure manière de convaincre les autres d'adopter vos idées.

Gémeaux

Vénus et Mars sont en bisbille et les natifs de mai en font les frais. Un désaccord avec votre conjoint risque de beaucoup vous prendre la tête jusqu'à dimanche. Votre partenaire ne sera pas en cause dans tous les cas, ça peut être un collègue, un parent, en tout cas une personne à laquelle vous êtes attaché et vous aurez du mal à comprendre son attitude. Le mieux est de l'affronter et de lui demander ce qui ne va pas.

Cancer

Jupiter est face à vous jusqu'au 3 mars, 2ème décan et son harmonie avec Neptune augure d'une période très favorable à vos rencontres et à vos associations. On pourrait même parler de mariage dans certains cas ! Quoi qu'il en soit, cette conjoncture est très favorable à la création de nouveaux liens, amicaux ou amoureux : vous pourriez faire une rencontre et vous serez rapidement conscient de ce qui vous rapproche et fait que le lien pourrait être solide.

Lion

Vos relations avec les autres ou avec votre partenaire ne sont pas très sereines : ou c'est vous qui voulez changer d'avis ou ce sont eux qui retournent leur veste. En tout cas, ça vous énerve, ça peut même vous empêcher de dormir 1er décan, mais c'est très passager, un jour ou deux pas plus. Par ailleurs, Jupiter est en relation avec votre 2ème décan jusqu'au 3 mars : votre travail pourrait être une source d'épanouissement, vous serez fier de ce que vous faites.

Vierge

Vous avez ou allez rencontrer une personne que vous ne pouvez qu'apprécier et à qui vous attribuerez toutes les qualités ! Évitez cependant de trop l'idéaliser, ça ne serait pas bon pour votre ego ! Vous vous dévaloriseriez en quelque sorte, même si vous n'avez pas ce sentiment... Cela dit, ça peut aussi être, au contraire, quelqu'un qui va vous donner une plus grande conscience de votre valeur et du rôle que vous jouez dans la société.

Balance

Né après le 3 octobre, de deux choses l'une : ou vous êtes très heureux en ce moment en famille ou, au contraire, il y a un problème avec un parent. Celui-ci semble vouloir prendre le pouvoir, s'arroger des droits, des prérogatives qui ne lui reviennent peut-être pas, ou qui en tout cas devraient être partagées. Mais vous pouvez aussi avoir envie de déménager, d'avoir plus de place.

Scorpion

Vous pourriez démarrer un stage, une formation, un apprentissage si vous êtes du 2ème décan et, apparemment, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. En effet, non seulement Jupiter est favorable à tout ce qui est apprentissage mais son bon aspect avec Neptune indique que vous en serez très content et que vous en retirerez des avantages, à la fois en termes de réputation et en termes d'argent.

Sagittaire

Vos affaires d'argent devraient progresser 2ème décan. Soit vous avez trouvé un filon pour gagner plus, soit vous êtes sur une importante acquisition. En tout cas, Jupiter qui aborde le 2ème décan du Capricorne est donc en phase avec votre 2ème décan et amplifie votre besoin de posséder ou de gagner plus d'argent. Peut-être parce que vous voulez acheter un bien, ou parce que vous voulez arrondir les fins de mois.

Capricorne

Jupiter aborde votre 2ème décan, au positif vous allez prendre plus de place dans votre boulot, y être reconnu, au négatif une injustice risque de vous faire bondir. A moins que vous n'ayez quelques problèmes avec l'administration mais le côté négatif de Jupiter serait étonnant car durant son passage chez vous la planète sera en harmonie avec Neptune et peut donc se montrer très ouverte sur le monde et plutôt chanceuse.

Verseau

Vous avez les nerfs 1er décan, mais évitez de vous stresser sinon vous allez encore somatiser c'est-à-dire déplacer vos craintes sur votre corps : ce n'est pas leur place. Je sais bien que vous avez la tête encombrée et que vous ne pouvez pas gérer toutes les pensées qui vous assaillent, mais il se pourrait que la méditation, la relaxation ou toute technique vous permettant de vous vider l'esprit vous aide.

Poissons

Né début mars, apparemment vous avez un projet en tête, mais il va falloir vous accrocher, affronter quelques dragons, et surtout ne pas vous décourager. Les dragons, ce sont un ou des obstacles qui se mettront en travers de votre projet, mais ils ne l'empêcheront pas ; ils ne feront que tester votre volonté de concrétiser cette idée car elle implique d'importants changements qui seront très bientôt d'actualité.