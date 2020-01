L'horoscope du 14 janvier 2020

publié le 14/01/2020 à 05:35

Bélier

Vous avez l'impression de stagner ces jours-ci, que rien n'avancera jamais, 3e décan, mais gardez confiance en vous. Attendez juste que la vague saturnienne passe ; et ça ne va pas tarder. La planète va même faire une incursion en Verseau de mars à juin et sera alors en harmonie avec votre 1er décan. Stabilité et équilibre sont au programme, mais vous serez quand même dans quelque chose d'un peu inhabituel ; une nouvelle situation en vue ?

Taureau

La conjonction Soleil/Saturne est à la fois stabilisante et rassurante pour votre 3ème décan. On sent qu'on peut se reposer sur vous, que votre épaule est accueillante. Vous avez une assurance tellement forte qu'elle se communique à ceux qui vous entourent... Mais attention à ne pas être trop rigide sur le plan des idées et des opinions. Si cela plaît à certains de vos proches, cela peut déplaire à d'autres. Restez consensuel.

Gémeaux

Essayez de ne pas faire trop de petites blagues aujourd'hui, on ne vous prendrait pas au sérieux ou alors on vous dirait que ce n'est pas le moment de plaisanter. Bref, vous feriez un bide ! Si ça vous chatouille, allez-y en douceur car vous aurez affaire à des interlocuteurs qui n'ont pas le sens de l'humour ou qui sont dans une situation où l'humour n'a pas sa place. Et pourtant, il dédramatise bien des moments graves, mais ne tentez rien !

Cancer

Opposée à votre 3ème décan, la paire Soleil/Saturne vous ennuie depuis quelques jours déjà. Vous n'êtes pas en forme, fatigué et parfois un peu démoralisé. Mais c'est probablement lié à une situation particulière et comme toute situation elle ne durera pas. Le temps fera son travail et vous finirez par ranger le problème dans un coin de votre tête : en effet, vous êtes de ceux qui n'oublient jamais. Est-ce une bonne chose ? Pas toujours...

Lion

Un gros souci dans votre travail, ou un gros manque de vitalité ? Je pencherais pour un problème ennuyeux mais très passager avec l'un de vos collègues ou employés. Quelqu'un qui cherche à vous créer des soucis, peut-être par esprit de vengeance... Maintenant, il est vrai que certains n'ont pas la forme en ce moment (3ème décan surtout), à cause d'un aspect de Saturne ; faites un petit check-up, vous manquez peut-être d'une vitamine...

Vierge

La conjoncture est en harmonie avec vous et donne une très solide assise à votre réputation. Mais on dirait que vous ne savez pas ou ne voulez pas vous en réjouir. Encore une fois par pudeur, par réserve et parce que vous avez peur du ridicule. Cela dit, intérieurement, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, celle qui valorise vos compétences et vous vaut des compliments. Il en sera ainsi toute l'année, surtout 3ème décan.

Balance

Arrêtez de vous culpabiliser, de vous dire que vous avez mal fait, dans le boulot ou dans l'éducation de vos enfants. Vous avez fait ce que vous avez pu, c'est déjà ça. En plus, je suis sûre que vous vous y êtes investi à fond mais il arrive un moment où, justement quand on s'est trop investi, on a un retour de bâton. Cela ne vous dit pas que vous avez mal fait, cela vous dit que vous en avez peut-être trop fait...

Scorpion

3ème décan, si vous ne rencontrez pas d'obstacle en ce moment, cela signifie que vous avez pris le bon chemin et que vous êtes en phase avec votre évolution. Vous avez probablement choisi de suivre les indications que vous donne la vie (elle s'exprime à travers votre intuition et surtout quand " ça " marche) et vous ne pouvez que vous en féliciter. Certains ont compris qu'il ne fallait pas désirer ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. Pour le moment.

Sagittaire

Né après le 13 décembre, soit vous avez une importante dépense à faire et vous avez du mal à trouver des fonds, soit au contraire on vous doit de l'argent et ça traîne. En tout cas, la rencontre du Soleil et de Saturne peut avoir une double signification : Saturne est liée à la perte, au manque, mais et peut aussi créer une forme d'avidité, de détermination à " avoir " que rien ne peut combler. Les deux peuvent coexister ou s'exprimer à différents stades de la vie.

Capricorne

La rencontre du Soleil et de Saturne est exacte aujourd'hui et si vous êtes du 3ème décan, vous ferez preuve d'un sérieux et d'un réalisme qui serviront vos intérêts. Mais vous pouvez aussi vous sentir seul face à de lourdes responsabilités... En revanche, né début janvier, c'est une de ces journées où vous pouvez vous faire confiance et faire confiance aux autres : tout marchera comme sur des roulettes : vous êtes le meilleur dans votre catégorie.

Verseau

La conjonction Soleil/Saturne ne vous rend pas optimiste sur l'avenir de l'humanité et on peut dire que vous avez souvent une vision assez lucide des situations. Essayez de garder vos pensées et autres croyances pour vous, inutile de déprimer ceux qui vous entourent, ils n'en ont pas besoin. Cette conjonction peut aussi vous donner un sentiment d'isolement, surtout si vous êtes du 3ème décan. Mais cela passera rapidement.

Poissons

La conjoncture est très constructive pour vous, quel que soit votre décan. Même le 2ème, déstabilisé par Neptune, y verra plus clair grâce à l'aide d'une relation. Peut-être avez-vous entamé un travail sur vous-même ? Dans ce cas, on dirait qu'il porte ou va porter rapidement ses fruits. Quant au 1er décan, il est depuis plusieurs semaines dans une période chanceuse sur le plan relationnel et devrait s'être fait une ou des relations intéressantes.