L'horoscope du 15 janvier 2020

publié le 15/01/2020 à 05:30

Bélier

Courage, la dissonance de Saturne est pratiquement terminée, pas de coup de force jusqu'à vendredi et vous pourrez ensuite voir votre situation sous un autre angle. Probablement grâce à un ami (Mercure entre en Verseau jeudi) qui saura vous dire ce qu'il faut pour vous redonner du courage. Car il arrive que les dissonances de Saturne soient décourageantes et même parfois un peu déprimantes. Mais c'est son dernier " passage " si vous êtes né avant le 15 avril.

Taureau

3ème décan, vous avez carrément la baraka en ce moment et ne croyez pas que ce soit passager. Cette année dans son ensemble sera constructive et surtout instructive. Ce que vous allez vivre, que ce soit du bon ou du moins bon, vous en apprendra beaucoup sur la nature humaine et sur vous-même. En outre, vos centres d'intérêt vont s'élargir, vous vous intéresserez à ce qui se passe, que ce soit près ou loin de chez vous.

Gémeaux

Dans le but de ne pas faire d'histoires, essayez d'être conciliant et consensuel natif du 1er décan. Cela dit vous aurez affaire à un interlocuteur de très mauvaise foi. Quelqu'un qui ne vous écoutera pas et contournera vos arguments, même s'ils sont justes et de bon sens. N'essayez pas d'avoir le dessus, vous n'obtiendriez rien du tout et si négociation il y a, elle pourrait être rompue. Écoutez, réfléchissez et sachez faire une concession pour que ça avance.

Cancer

Ces jours-ci, le 1er décan a les faveurs des astres notamment de Vénus. En phase avec Uranus, elle révèle que vous pourriez avoir une bonne surprise côté finances. Vous pourriez recevoir une somme conséquente, peut-être une prime, un bonus... A moins que votre chéri/e ne vous surprenne en vous préparant une petite soirée en amoureux, où vous ne ferez pas que vous regarder dans les yeux. Vous échangerez aussi beaucoup à propos de l'actualité.

Lion

Mercure arrive bientôt en Verseau et déjà ceux de juillet sentent monter une tension ou une anxiété qu'ils ont déjà ressentie à plusieurs reprises. Mais c'est la dernière fois, en tout cas si vous êtes né avant le 29 juillet ; et précisément les 25, 26. Uranus reprend une marche directe samedi et très bientôt vous n'en entendrez plus parler avant plusieurs années. Mais vous développerez une excessive prudence, par crainte de perdre ce que vous aurez acquis.

Vierge

1er décan, né après le 30 août, ce n'est pas le moment de tergiverser : vous avez une décision à prendre, il faut trancher dans le vif et ne pas avoir d'états d'âme. Cela dit, ce n'est pas trop votre genre... Il se peut aussi que vous soyez en conflit avec un membre de la famille ou de votre entourage professionnel : ne faites rien qui pourrait se retourner contre vous. Né avant le 30/8, un accord est en vue, voire une tendre soirée à deux.

Balance

De belles perspectives pour le 1er décan, l'une de vos attentes va se concrétiser dans les prochains jours. A moins qu'un nouveau projet ne soit sur le point de voir le jour. Il ne s'agit peut-être pas d'un énorme projet mais peut-être d'une idée que vous mettez en place pour donner un plus grand socle à votre activité. En fait, c'est quelque chose de nouveau que vous avez, ou que vous allez rajouter à ce qui existe déjà.

Scorpion

Avoir du plaisir est un puissant médicament, très utile ces jours-ci au 1er décan. Vous en avez besoin pour mieux vivre problème relationnel qui vous taraude. Ce problème n'est pas nouveau et si vous êtes né avant le 29 octobre, c'est une des dernières fois qu'il se manifeste ; après le mois d'avril, vous n'en entendrez plus parler, quelle que soit la manière dont le problème en question se sera réglé. Peut-être aurez-vous pris une décision drastique ?

Sagittaire

Jupiter est en relation avec votre 2ème décan jusqu'au 3 mars. Cela peut être l'occasion de régler un problème d'argent, ou de faire une importante acquisition. Jupiter occupera toute l'année votre 2ème secteur, celui qui représente vos biens acquis ou à acquérir. Toutefois, il peut aussi y avoir une histoire un peu compliquée à propos d'un héritage ou d'une donation. Cela pourrait être en question à partir d'avril et pendant quelques mois.

Capricorne

Lune et Mercure s'associent et vous voient plus curieux, plus ouvert, plus avide d'apprendre et de transmettre un savoir. 3ème décan, vous serez synchrone avec les autres si vous êtes plus communicatif que d'habitude et vous constaterez qu'on vous écoute attentivement, qu'on réfléchit à ce que vous dites et que les réponses des autres vous font réfléchir à votre tour. 1er décan, si quelqu'un vous plaît, montrez-le.

Verseau

Né fin janvier/début février, cette semaine est favorable à la mise en route d'un projet, ou à la défense de ce en quoi vous croyez ; vos opinions, politiques ou autres. Côté projet, vous en avez toujours plusieurs en attente et l'occasion de faire progresser l'un d'eux est belle, mais il faut bien sûr que vous vous y investissiez vraiment et que vous ayez un plan B si jamais ça ne marche pas comme vous le voulez.

Poissons

Né en février, Vénus illumine vos journées en ce moment et vous donne envie d'être amoureux. Ouvrez l'oeil, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Essayez d'en savoir plus sur cette personne (harmonie Lune/Mercure) et, éventuellement, de tâter le terrain pour savoir si vous pouvez vous y aventurer. Mais ne restez pas dans votre coin à rêver à l'amour, essayez d'être un peu plus à l'initiative.