L'horoscope du 16 janvier 2020

publié le 16/01/2020 à 05:30

Bélier

Très positive pour ceux de mars, Mercure leur donne l'occasion de rencontrer quelqu'un dont la personnalité est un peu hors du commun et inspirante. Quelqu'un dont vous admirerez le parcours et qui peut vous donner envie de vous dépasser, d'aller plus loin dans ce que vous faites. Par ailleurs, c'est le bon moment si vous avez envie de faire des projets avec des proches ou des amis (1er décan toujours).

Taureau

De l'imprévu au programme pour ceux du mois d'avril, mais pas forcément déplaisant. Cela peut juste vous obliger à sortir un peu de votre zone de confort. Mais vous êtes habitué, Uranus est chez vous depuis 2 ans et elle reprend une marche directe ce samedi. Né vers les 22, 23, 24 avril, c'est presque terminé, à partir du mois de mars vous n'entendrez plus parler d'Uranus et de l'instabilité qu'elle a pu provoquer.

Gémeaux

Vous verrez Mercure à l'oeuvre lors d'un rendez-vous ou d'une démarche où vous serez totalement à l'aise avec vos interlocuteurs et où vous serez convaincant. Même chose dans d'autres domaines liés à la communication où vous aurez la tchatche et de l'humour à revendre. Mais vous pouvez aussi avoir, si vous en attendez, des nouvelles de l'un de vos proches qui se trouve actuellement à l'étranger.

Cancer

Mercure en Verseau occupe un secteur financier de votre zodiaque. Vous pouvez vous attendre à ce qu'on vous fasse des difficultés si vous cherchez à emprunter. On peut aussi vous envoyer ou vous renvoyer une facture que vous n'auriez pas payée... Cela ne concerne pour l'instant que ceux du 1er décan qui risque aussi d'avoir une nouvelle surprenante concernant des aides sociales dont ils sont bénéficiaires.

Lion

Mercure représente la parole, les échanges et il se pourrait que vous ayez un entretien avec votre boss, un rendez-vous qui ne se passera pas comme prévu. Il peut tout simplement être remis, alors que vous attendiez impatiemment ce moment. Il peut s'agir aussi d'un entretien pour du travail et qui peut être reporté. Cela ne concerne, en principe, que ceux du 1er décan, et encore pas tous (nés autour des 25, 26 juillet).

Vierge

C'est dans le domaine du travail et du quotidien en général qu'un détail peut faire tache si vous êtes du 1er décan. Et vous n'aimez pas du tout ce qui fait tâche. Néanmoins, rassurez-vous, c'est un aspect très passager, quelques heures tout au plus, où vous aurez tendance à vous prendre la tête pour pas grand-chose. Un rendez-vous professionnel ou médical pourrait aussi vous inquiéter, à moins qu'il ne soit reporté (par vous, probablement).

Balance

Ce sont des compliments que vous entendrez dans les prochains jours, 1er décan, ils vous flatteront, vous feront du bien à l'ego, surtout n'en diminuez pas la valeur. Après tout, vous en avez besoin car vous vous donnez beaucoup dans votre travail, surtout ces derniers temps. En outre, Vénus occupant depuis peu votre secteur du travail il se peut que vous ayez des raisons supplémentaires d'être content de vous ou tout simplement d'aimer ce que vous faites.

Scorpion

Mercure risque de vous déranger, une complication survenant dans votre couple, qui aura des répercussions sur la famille. D'ailleurs on vous fera une remarque que vous trouverez déplacée, désagréable, vous la prendrez mal (1er décan). Mais on peut aussi interpréter cette conjoncture différemment : la venue d'un proche peut être annulée au dernier moment, ou c'est vous qui remettrez un rendez-vous auquel vous deviez vous rendre.

Sagittaire

Pour votre signe, Mercure est à sa place en Verseau et le beau parleur que vous êtes souvent va trouver à s'exprimer et à mettre ses idées originales en valeur. Et on les partagera ! Vous aurez autour de vous des personnes qui vous trouveront formidable, plein de ressources et de bonnes idées. En outre, si vous êtes de ceux dont le métier est de donner des conseils, vous serez également très apprécié par vos clients (1er décan pour le moment).

Capricorne

Mercure étant tout de suite fâchée avec Uranus, attendez-vous à un possible impondérable financier, quelque chose à payer que vous n'aviez pas calculé. Comme d'habitude Mercure est rapide et sa dissonance avec Uranus ne dure que le temps du week-end. Vous pourriez aussi, au positif, avoir la surprise de recevoir un cadeau et même peut-être un prime, un remboursement, de quoi être content...

Verseau

Dès son apparition chez vous, Mercure et Uranus vous mettent la tête à l'envers, natif du 1er décan, mais rassurez-vous, cela ne dure que jusqu'au week-end. Un imprévu, un changement de dernière minute, une conversation avec quelqu'un d'entêté et qui ne veut pas vous écouter ? Mais il se peut aussi que vous ayez un déplacement imprévu à effectuer pour rendre visite à l'un de vos proches.

Poissons

Des pressentiments risquent de vous inquiéter, 1er décan jusqu'à dimanche, mais il y a de grandes chances pour qu'ils soient dictés par une crainte irrationnelle. Vous imaginerez des situations qui n'auront pas lieu, qui pourraient arriver, mais qui seront le fruit de votre imagination, alliée à une peur qui vous est communiquée par des choses vues ou lues. Il est vrai que vous êtes un signe très impressionnable.