L'horoscope du lundi 28 mars 2022

Bélier

Il y aura une nouvelle Lune dans votre signe vendredi et elle vous donnera un sacré coup d'accélérateur. Vous serez plus impatient que jamais de pouvoir bouger et vous exprimer. En effet, cette NL sera conjointe à Mercure et vous aurez du mal à tenir en place ou... à tenir votre langue. Un petit déplacement ou une démarche peuvent également être dans votre actualité, et même après cette nouvelle Lune.

Taureau

Une semaine un peu ennuyeuse pour certains qui seront, ou se sentiront coincés par des obligations, des contraintes, que ce soit en début ou en fin de semaine. Le 2e et le 3e décan sont les plus concernés par ces contrariétés qui touchent à leur liberté fondamentale. En revanche, pour le 1er décan, il ne semble pas y avoir de souci, sauf que vous aurez tendance à garder vos pensées pour vous, surtout si elles sont agressives.

Gémeaux

L'ambiance risque d'être compliquée pour le 3e décan, qui est probablement assez perturbé par une histoire de coeur. Franchir le pas ou ne pas franchir le pas, telle est la question. Effectivement, il est possible que vous ou l'autre soyez déjà engagé et cela vous pose un réel problème moral. Ce que confirme la conjonction du début de cette semaine entre Vénus et Saturne. Vous pourriez penser à renoncer à cette histoire.

Cancer

Je ne vais pas vous le cacher, l'ambiance est stressante mais c'est la conjoncture générale qui veut ça. Peut-être à cause de problèmes financiers, liés à la famille. Vous avez peut-être un héritage à toucher, des biens à partager et il se trouve que, comme souvent, cela crée un crise au sein de la cellule familiale. Si vous vous sentez mal traité, pas respecté, prenez des dispositions, allez voir un avocat peut-être.

Lion

Ça pourrait aller mieux côté coeur, et ça ira mieux bientôt, mais ce début de semaine n'est pas facile pour le 3E décan. Essayez de ne pas réagir de manière impulsive, même si vous êtes choqué par l'attitude de l'autre. La fin de la semaine ne sera pas non plus très agréable, on dirait que vous vous sentirez coincé. 1er décan, vous, tout va bien, vous avez la possibilité de viser haut et loin, ne vous mettez pas de limites.

Vierge

Je vais me répéter, mais la conjoncture est des plus compliquées et votre vie quotidienne pourrait en être impactée. Vous allez devoir changer vos plans, sinon vous serez coincé, vous ne pourrez pas faire ce que vous avez décidé de faire (2e et 3e décan). En revanche, ça ne va pas trop mal pour le 1er décan qui pourrait recevoir de l'argent, une somme qui viendrait en supplément de votre salaire habituel.

Balance

Vous qui détestez cela, vous vous embrouillerez avec les autres cette semaine, avec votre famille ou votre conjoint surtout, qui (selon vous) auront une attitude malaimable. Vous qui êtes si délicat de nature, vous n'aimez pas les excès, or il y en a cette semaine de la part de votre chéri/e ou de vos enfants. Cela dit, il est possible aussi que l'un d'entre eux parte vivre sa vie ailleurs, ou en exprime le désir.

Scorpion

On ne peut pas dire que vous soyez bien servi par les astres cette semaine, surtout 2e et 3e décan. Mais cela peut venir de vous et d'une difficulté à tourner une page. Vous êtes de ceux qui n'aiment pas renoncer, à rien, et quand il s'agit de quitter quelqu'un, ou même un endroit quelconque, vous le vivez mal. C'est même un sentiment d'abandon qui vous envahit à chaque vous que vous devez renoncer à quelque chose.

Sagittaire

Vous êtes épargné par les dissonances, elles vont même dans votre sens et vous invitent à parler franchement, quitte à sembler provocant à vos interlocuteurs. Ce sera certainement votre volonté, mais attention parce que la conjonction entre Mars et Saturne, active à partir de mercredi, risque de vous obliger à " la fermer " (2, 3e décan). 1er décan, vous avez le champ libre pour bouger et vous exprimer.

Capricorne

Ne gardez pas pour vous ce que vous avez sur le coeur, même si vous pensez que cela peut vous retomber dessus. Parler, partager est toujours bon pour la santé. Je parle de votre santé morale, mais vous savez aussi bien que moi que la santé physique dépend en grande partie du moral, c'est 50/50... Aussi, si vous en voulez à quelqu'un, quelle qu'en soit la raison, vous avez intérêt à lui dire ce que vous pensez au fond de vous.

Verseau

Ouh là là, il s'en passe des choses dans votre signe ! Vénus conjointe à Saturne aujourd'hui et Mars fera pareil en fin de semaine. Attendez-vous à des blocages, ou à devoir renoncer à quelque chose, voire à quelqu'un : 3e décan surtout, mais vous pouvez tous en avoir des échos. 1er décan, heureusement, Mercure vous donne des idées futées pour échapper à la conjoncture ; vous n'aurez aucune contrariété.

Poissons

En ce qui vous concerne, l'aspect marquant de la semaine c'est la rencontre entre Jupiter et Neptune, active depuis plusieurs jours et qui embrouille tout le monde. Neptune étant une planète dite " collective ", il se peut que tout le monde soit impacté par quelque chose qui se répand ou par des excès au niveau de la météo. Au plan personnel, vous devez vous aussi éviter toute forme d'excès, si possible.