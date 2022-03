L'horoscope du dimanche 27 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre signe, Mercure se fait très polémiste et chaque mot qui sortira de votre bouche peut être vécu comme une arme par vos interlocuteurs. Votre message sera souvent agressif, mais en tout cas une chose est sûre : vous serez convaincant et vous ne direz que ce que vous pensez. Votre franchise pourrait être excessive. 1er décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6 et 3e du 6 au 11 avril.

Taureau

C'est à un dialogue intime, entre vous et vous, que Mercure vous invite. Vous vous disputerez avec votre conscience, vous serez très critique avec elle. Dans la vie, en général, vos intuitions et sensations seront fortes et le plus souvent liées aux petits conflits avec vos proches ou avec les personnes que vous croisez dans la journée. Au contraire du Bélier, vous vous retiendrez de dire ce que vous pensez.

Gémeaux

Mercure étant votre maître, son passage par le Bélier vous donnera envie de faire des pronostics. Vous serez le roi du pronostic, celui ou celle qui sait ce qui va se passer. Cela peut autant concerner vos projets personnels que les promesses faites par un candidat à la présidence de la République (1er tour le 10 avril). Prévoyez de nombreuses discussions vives avec votre entourage. 1er décan jusqu'au 1er avril.

Cancer

Mercure vient se placer au zénith de votre thème, le signe de la réussite. Ce que vous direz plaira et plaidera pour vous. On écoutera avec attention les messages que vous passez. Mais ils déclencheront des réponses pas toujours très aimables (le Bélier est guerrier) et vous n'aurez pas d'autre choix que de répondre sur le même ton. 1e décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6, 3e du 6 au 11 avril.

Lion

Vous le sentirez tout de suite ce Mercure Bélier, vous dramatiserez tout ce que vous direz ! Vous serez le meilleur acteur du zodiaque pendant quelques jours. Et on partagera votre avis, vos idées, parce que vous serez très écouté par votre entourage. Une bonne affaire peut également être au programme, un dossier peut aboutir favorablement. 1e décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6, 3e du 6 au 11 avril.

Vierge

Mercure vous appartient à vous aussi, son passage en Bélier va vous inciter à parler le langage de la finances ou à vous intéresser de près à l'économie. A vos propres économies ou à celles du pays, si vous vous intéressez à la campagne pour la présidentielle. Dans votre manière de vous exprimer, vous serez vif, cassant et très direct. 1e décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6, 3e du 6 au 11 avril.

Balance

Mercure se retrouve face à vous et vous demande d'être réceptif aux compromis, à la conciliation. Votre rôle sera d'être en quelque sorte l'avocat de la défense. Vous serez d'ailleurs convaincant dans ce rôle. Il se peut aussi, si vous attendez une réponse, qu'elle soit positive. Mais il arrivera aussi que votre partenaire cherche la dispute. 1e décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6, 3e du 6 au 11 avril.

Scorpion

Avec Mercure en Bélier, vous aurez l'esprit très critique, rien n'échappera à votre oeil de lynx, les détails en particulier seront analysés et même décortiqués. Et si vous avez un message à faire passer, vous n'irez pas avec le dos de la cuiller, comme on dit. Certains auront cependant un rendez-vous chez le médecin ou devront faire une analyse de contrôle. 1e décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6, 3e du 6 au 11 avril.

Sagittaire

Vous avez intérêt à vous exprimer pendant que Mercure est en Bélier. A dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, et à avoir des idées qui interrogent. Il ne s'agit pas de remuer de l'eau tiède, mais d'être agressif, de donner des avis tranchés, de ne pas ménager les sensibilités ni les susceptibilités. Il semble que rien ne vous arrêtera, sauf peut-être 3e décan. 1e décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6, 3e du 6 au 11 avril.

Capricorne

C'est votre esprit de conquête ou de reconquête qui sera stimulé par Mercure. Droit dans vos bottes, vous direz ce que vous pensez et ferez ce que vous direz. Vous ne supporterez pas la contradiction, tout ce qui peut gêner votre expression personnelle vous mettra en colère. Et vos mots seront du genre à blesser, si votre orgueil l'a été. 1e décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6, 3e du 6 au 11 avril.

Verseau

Mercure est très bien placée, précisément dans un secteur d'échanges. Vous allez beaucoup vous exprimer et vous aurez de bonnes idées, que vous saurez faire accepter. Vous ne ménagerez pas votre peine pour convaincre, mais vous avez toutes les chances d'y arriver. Cela dit, vous serez en bisbille avec l'un de vos proches, jaloux de votre faconde. 1e décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6, 3e du 6 au 11 avril

Poissons

Il n'y aura pas plus entêté que vous, avec Mercure en Bélier. Il n'y aura pas moyen de vous faire changer d'avis, et si vous avez des idées à défendre, vous foncerez. Quitte à devoir revenir en arrière, si vous vous rendez compte que vous avez égratigné quelqu'un avec des propos qui peuvent être ressentis comme agressifs. Mais il n'est pas sûr que vous vous en rendiez compte. 1e décan jusqu'au 1er avril, 2e du 1er au 6, 3e du 6 au 11 avril.