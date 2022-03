L'horoscope du mardi 29 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Entre aujourd'hui et jeudi, la conjonction Jupiter/Neptune sera activée et il peut y avoir un événement qui va toucher tout le monde, s'il ne s'est pas déjà passé ! La rencontre a lieu dans votre secteur 12, donc vous n'êtes pas nombreux à être concernés, cela va dépendre de votre ascendant. S'il est en Poissons, Vierge, Gémeaux ou Sagittaire, vous en aurez certainement des échos.

Taureau

La solidarité et l'entraide, que vous aimez à pratiquer car elles font partie de vous, sont activées par la conjoncture. Il faut dire qu'il y a peut-être eu, ou qu'il va y avoir un événement qui risque de beaucoup vous émouvoir et de vous donner envie d'apporter un coup de main à ceux qui en ont besoin. Cela dit, certains sont en train de vivre une séquence difficile (3e décan), et ils auront autre chose en tête.

Gémeaux

La conjoncture va encore se compliquer davantage dans les deux prochains jours et cette fois, tout le monde devrait être concerné car il s'agit d'une conjonction entre Jupiter et Neptune, or Neptune représente le collectif. Cette planète n'est " personnelle " que lorsqu'elle se trouve dans votre ascendant ou un autre angle du thème. Autrement, une situation peut vous procurer de fortes émotions.

Cancer

Vous serez probablement très intéressé par ce qu'il se passe dans le monde extérieur, mais votre monde intérieur n'en sera pas changé pour autant. Certes, vous serez touché, vous éprouverez de fortes émotions, mais rien de personnel. D'ailleurs, s'il y a un événement rattaché à la conjoncture, il est possible que ça ne soit pas en France. Toutefois, la conjonction Jupiter/Neptune est très sensible pour le pays, aussi peut-on penser qu'il se passe quelque chose de spécial.

Lion

La Lune en Poissons rejoindra demain la conjonction Jupiter/Neptune. Pour vous, cela se passe dans un secteur financier, on peut donc se demander s'il n'y a pas une crise financière en cours et si ce n'est pas un peu catastrophique sur le plan économique. Sur le plan personnel, pour vous le Lion, il y a certainement aussi une question d'argent perdu, disparu, volé peut-être ? A moins qu'au contraire, vous ne crouliez sous un gros gain financier.... Ce que je vous souhaite !

Vierge

Ce sont surtout vos rapports avec les autres qui sont compliqués ces jours-ci, les autres en général ou votre partenaire en particulier. Il peut y avoir une forte prise de conscience chez certains natifs du 3e décan (ou d'un autre décan selon votre thème), concernant votre relation de couple et ce que vous pouvez faire pour l'autre. Vous avez cru jusqu'à présent qu'il ou elle changerait, mais vous constatez que rien n'y fait.

Balance

La conjoncture représente des situations différentes selon les signes, ou alors la manière dont vous vivez les choses, selon votre signe également. S'il y a une situation embrouillée, en tant que Balance, cela vous prendra la tête. Vous aurez peur que le problème ne se répande et ne soit pas contrôlable. Mais en avoir peur ne signifie pas que cela va arriver. Quoi qu'il se passe, ce sera terminé entre le 18 et le 24.

Scorpion

Difficile de déterminer quel aspect va prendre le dessus, vous en avez deux qui semblent être importants. Un qui est plutôt positif : la conjonction Jupiter/Neptune qui peut attirer fortement l'attention sur vous, un peut trop même, et un qui est beaucoup moins positif : la conjonction Vénus/Saturne qui est frustrante et attristante. Elle dit qu'il faut renoncer à quelque chose ou à quelqu'un.

Sagittaire

Vous n'êtes plus épargné, 3e décan surtout, vous êtes logé à la même enseigne que les autres, à savoir que vous êtes très sensible à la conjonction Jupiter/Neptune, actualisée ces jours-ci. Attention à l'eau et à tout ce qu'elle pourrait causer dans votre maison... Mais il y a aussi le côté émotionnel (tous décans), et il se pourrait que vos émotions débordent, que vous ne parveniez pas à les canaliser.

Capricorne

Les prochains jours vous verront déborder d'empathie et de compassion envers certaines personnes, parfois des proches. En tout cas, il se peut qu'un événement ne vous touchant pas de près produise malgré tout de fortes émotions et plus vous en parlerez ou ferez parler les gens autour de vous, mieux ce sera. Vous aurez les mots pour le dire, vous saurez réconforter et rassurer, on sentira que vous êtes solide.

Verseau

A priori, vous ressentirez plus les dissonances qui sont dans le 2e et le 3e décan de votre signe que la conjonction Jupiter/Neptune, qui peut cependant impacter tout le monde (Neptune est une planète collective). Peut-être que vous prendrez très mal un événement qui se joue en-dehors de votre sphère personnelle, quelque chose de nature sociale et que vous trouverez très injuste. Mais vous ne pourrez rien y faire.

Poissons

Nous reparlons aujourd'hui de cette rencontre entre Jupiter et Neptune qui a lieu chez vous, dans votre 3e décan, et qui peut avoir un impact sur tout le monde. Il y a quelque chose qui " déborde ", qui est excessif, et il est difficile pour l'astrologue de savoir si c'est concret : de l'eau, trop d'eau par exemple. Mais il peut aussi s'agir de quelque chose de spirituel, lié à des croyances et à des excès dans ce domaine.