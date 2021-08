L'horoscope du samedi 31 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Allez, faites-vous plaisir ce week-end, ou trouvez quelque chose qui fera le bonheur de vos proches et cela vous reviendra en boomerang. Le plaisir appelle le plaisir. Cela concerne surtout ceux nés en mars, sauf si vous êtes né autour du 31 car la Lune sera en dissonance avec Saturne et vous risquez de ne pas pouvoir sortir l'argent pour vous ou pour acheter un cadeau. Un quotidien plus tendre et plus amoureux pour le 2e décan entre aujourd'hui et samedi prochain. 3e décan, essayez de chasser les impressions négatives.

Taureau

La Lune passant le week-end dans votre signe, vous serez peut-être enclin à vous rapprocher d'un frère ou d'une soeur, en tout cas de quelqu'un de votre entourage. Mais peut-être qu'il ou elle s'apprête à vous rendre visite ou c'est vous qui allez vous déplacer pour le ou la voir. Prévoyez un retard ou un contretemps si vous êtes né autour des 30 avril et 1er mai (début du 2e décan. 1er décan, pour vous des échanges très nostalgiques et émouvants. 3e décan, vous avez le sentiment d'être dénigré, ne réagissez pas tout de suite, on en reparlera le moment venu.

Gémeaux

Vous semblez très énervés, 1er et 2ème décan, aussi mettez-vous en retrait ce week-end. Ne vous occupez pas des affaires des autres, ce sont eux les responsables. 2ème décan, c'est quelqu'un de la famille, ou un problème dans une maison qui vous contrarie et vous oblige à trouver une solution qui vous soulagera. 1er décan, c'est la dissonance de Mars qui accentue votre impatience et parfois votre agressivité, du coup ça ne se passe pas bien en famille. 3e décan, Jupiter est de retour (en bon aspect) mais elle est inactive pour le moment.

Cancer

L'amitié et l'entraide sont au centre de ce week-end, si vous partez ce sera avec des amis ou pour les retrouver, si vous ne partez pas la soirée sera très amicale. 1er décan, le côté entraide devrait être au premier plan, parce qu'avec Mars en Vierge vous aurez de l'énergie à dépenser dans les coups de main ou les conseils à donner. 2e décan, c'est plutôt l'amitié qui sera en vedette étant donné que la planète qui vous regarde c'est Vénus ; il y a donc du plaisir dans ce domaine. Et dans celui des projets aussi. 3e décan, aucun aspect intéressant mais consultez votre ascendant.





Lion

Ce week-end fait appel à votre sens des responsabilités et aussi à celui du devoir vis-à-vis de vos proches. Et si vous êtes sur le retour, vous vous sentirez nostalgique. En effet, ce sens du devoir que vous ressentez fortement a pu prendre le dessus sur les plaisirs et les loisirs liés aux vacances et vous rentrez alors que vous auriez envie de rester ! 1e décan, il y a bien une notion de déplacement avec Mercure mais dans quel sens ? 2e décan, né vers le 2 août, vous pourriez vous sentir en manque... d'argent peut-être ? 3e décan, vous vous révoltez contre toute forme de contrainte.





Vierge

Avec la Lune en Taureau, un week-end d'évasion est au menu, avec quelques soucis puisque la Lune sera en dissonance avec Saturne : vous ne serez pas au diapason. Peut-être parce que vous ne partez pas en vacances mais que vous rentrez, ce qui expliquerait le sentiment de regret et de nostalgie de la dissonance Lune/Saturne. Elle n'est pas pour vous 1er décan, mais elle impacte le 2ème et surtout né vers le 2 septembre. Ce sera très passager. 3e décan, vous serez mécontent : vous devez toujours tout faire vous-même, on ne vous aide pas !









Balance

Vous serez bien entouré et grâce à vos proches ou amis, vous aurez le sentiment que quelque chose en vous se répare, que vous parvenez à vous détendre davantage. Jusqu'à présent, vous étiez accro à votre travail et surtout à un projet, mais le moment est venu de le laisser reposer et de passer à autre chose ; vous avez besoin de repos. 1er décan, la paire Soleil/Mercure booste votre mental et vous avez dix idées à la minute, mais vos proches n'en manquent pas non plus. 2e décan, vos amours sont au repos elles aussi, attendez le 16 août. 3e décan, que d'angoisses à cause de vos enfants !





Scorpion

Votre partenaire ne sera vraiment pas à la hauteur de vos attentes aujourd'hui, 2ème décan né vers le 2 novembre. Il est possible que vous ne soyez plus très sûr de l'aimer... ou qu'il/elle vous aime. La conjoncture pourrait aussi vous rappeler une situation du passé, qui se répéterait sous une autre forme. Cela dit, vous pouvez juste être d'humeur morose. 1er décan, un ami pourrait vous présenter quelqu'un qui vous plaira au premier abord. 3e décan, né vers le 21/11, vous êtes totalement furieux contre quelqu'un de la famille.









Sagittaire

Même si vous êtes en vacances, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez aujourd'hui, vous aurez plein de détails pratiques à régler et on ne vous aidera pas. Ça aurait pu, mais la personne avec qui vous pensiez travailler se défile au dernier moment et ce qui aurait dû prendre 2 heures en prendra 4 (2e décan, né vers le 2 décembre). 1er décan, tout baigne, l'ambiance est à l'évasion, au voyage, mais né vers les 23, 24, il y a un petit obstacle, une urgence vite réglée. 3e décan, on ne vous donnera pas raison, en dépit de tous vos efforts.









Capricorne

Un bon week-end pour vous, vous serez en possession de tous vos moyens et surtout de vos armes de séduction. Vous ferez tout pour plaire, ce sera votre première intention. Mais il est possible que quelque chose vous arrête, que vous vous disiez " cela vaut-il la peine ? ". Sans raison réelle, vous vous sentirez découragé (2e décan, né vers le 1er janvier). 1e décan, vous serez une énigme pour ceux qui vous entourent et cela ne vous déplaira pas. 3e décan, une question d'argent vous travaille.









Verseau

Non, vraiment, les grandes transhumances ce n'est pas votre tasse de thé, vous préférerez rester chez vous aujourd'hui, à l'abri de l'énervement ambiant. Et si vous êtes dans votre petit coin de paradis, vous n'aurez aucune envie d'en bouger, certaines pensées parfois négatives vous préoccupant (né vers le 30/1). 1er décan, né autour du 25, vous êtes encore en train de réfléchir à une offre qui vous a été faite : il va falloir vous décider. 3e décan, Jupiter est de retour jusqu'en fin d'année, mais pour l'instant on ne peut pas dire qu'elle est chanceuse. Nous en reparlerons.









Poissons

Si vous devez vous déplacer, rendre visite à un proche, natif de février, soyez prudent, Mars s'oppose à vous et vous pourriez vous fritter avec la personne. Il ou elle se montrera agressif/ve, peu coopérative et, très logiquement, cela vous énervera. N'essayez pas de le/la convaincre à tout prix, cela ne servirait à rien. 2e décan, vous n'aurez pas toujours des pensées positives, cela durera deux ou trois heures où vous verrez le négatif plus que le positif. 3e décan, né vers le 13, et si vous aviez été manipulé sans vous en rendre compte ?