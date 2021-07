L'horoscope du mercredi 28 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec Mercure en Lion, vous allez pouvoir frimer ! Séduire avec votre humour, ou avec de belles paroles qui impressionneront ceux que vous cherchez à mettre dans votre poche ! 1er décan jusqu'au 2, vous aurez vraiment des facilités pour vous exprimer, être au contact des autres, et pour vous déplacer si vous devez prendre le volant. En revanche, 2e décan, du 2 au 7, attention à des petits obstacles, à un léger ralentissement ou même un imprévu. 3e décan, aucune dissonance sur Mercure, donc comme le 1er décan, tout baigne.

Taureau

Votre mémoire sera sollicitée par Mercure en Lion, 1er décan jusqu'au 2. Peut-être parce que vous allez retrouver un endroit que vous connaissez bien et qui vous évoque beaucoup de souvenirs, ou parce que quelqu'un avec qui vous serez vous incitera à vous rappeler de bons (ou mauvais) moments que vous avez passés ensemble. 2e décan, vous chercherez une solution pour une situation qui vous oblige à vous adapter à quelque chose dont vous ne voulez pas (du 2 au 7). 3e décan, comme le 1er, c'est de mémoire dont il sera question.

Gémeaux

Vous serez débordant d'humour avec Mercure en Lion, plein de fantaisie et vos blagues feront rire tout le monde. Ce sera votre manière de plaire, de vous faire accepter, ou même d'avoir un public (ce que vous appréciez). Jusqu'au 2 août, vous pouvez vous laisser aller à dire ce qui vous passe par la tête, ce sera toujours drôle. 2e décan, attention, vos plaisanteries pourraient blesser, évitez les sujets qui fâchent, même si vous pensez que vous êtes drôle (du 2 au 7). 3e décan, Mercure ne fait aucune dissonance, vous serez aussi amusant que le 1er décan.

Cancer

Dans votre 2ème secteur, Mercure va briller par son influence sur votre argent. La planète gérant les échanges, et pas seulement verbaux, il est possible que vous achetiez quelque chose, que vous receviez de l'argent sur votre compte, ou encore que vous en envoyiez à quelqu'un. Par ailleurs, votre sens pratique fera merveille, vous aurez toujours de bonnes idées (1er décan jusqu'au 2). 2e décan, ça risque de ne pas être aussi facile, vous vous sentirez en manque (une journée entre le 2 et le 7). 3e décan, Mercure ne fait rien, ce sera comme pour le 1er décan.





Lion

Vous pourrez rugir à votre aise avec Mercure en Lion, surtout aujourd'hui que la Lune est en Bélier. Vous serez franc, direct, et toutes vos paroles, même les plus flatteuses seront bien reçues par vos interlocuteurs. Elles feront leur effet aujourd'hui, mais n'exagérez pas non plus, certains n'aiment pas la flagornerie (1er décan jusqu'au 2 août). 2e décan, ça va être plus compliqué (du 2 au 7), Mercure étant bridée par Saturne et rendue anxieuse par Uranus. Nous en reparlerons. 3e décan, aucun souci du 7 au 11, vos moyens d'expression seront au top. Un déplacement ?





Vierge

Mercure investit votre secteur 12, le Lion, elle va traverser les décans à la vitesse de la lumière, et ce jusqu'au 11 août. 1er décan, pour l'instant, vous n'aurez pas très envie de vous exprimer, ou alors vous serez avec quelqu'un qui ne parlera pas beaucoup, mais la communication passera quand même... d'une autre manière. Vous vous comprendrez sans forcément vous expliquer. 2e décan, préparez-vous à l'arrivée de Vénus, vendredi, vous allez passer quelques belles, et peut-être tendres, journées. 3e décan, rien de très spécial, mais consultez votre ascendant.









Balance

1er décan, jusqu'au 2 août, vous allez adorer tchatcher avec vos amis, ou alors, si vous travaillez, faire une mise au point positive à propos de l'un de vos projets. D'une manière générale, vos échanges seront constructifs et si vous êtes de ceux qui partent en vacances, vous serez ravi de vous déplacer, de changer de décor, surtout si vous allez dans un bel endroit, très apprécié du reste de la population ! 2e décan, Mercure sera très vite en relation avec vous, ce sera du 2 au 7, mais elle sera très énervée et vous aussi. 3e décan, du 7 au 11, aucune dissonance, des relations amicales au top.





Scorpion

Difficile de savoir dans quel sens Mercure va s'exprimer. Soit c'est vous qui vous sentirez obligé de tenir un discours très ferme à ceux qui vous entourent, probablement vos enfants, soit ce sont vos proches qui vous remonteront les bretelles et vous feront la morale. Tout dépend comment Mercure est placée dans votre thème. 1er décan pour l'instant. Un rendez-vous, un déplacement, un contact peuvent aussi avoir beaucoup d'importance. 2e décan, ce sera moins simple entre le 2 et le 7, les dissonance de Mercure seront exaspérantes. 3e décan, ce sera comme le 1er décan du 7 au 11.









Sagittaire

La tradition dit que Mercure gère vos petits déplacements, mais en Lion elle se trouve dans votre secteur des grands voyages ! Allez-vous faire plusieurs petits déplacements qui, finalement, vous emmèneront loin de chez vous ? Le principal, si vous êtes un Sagittaire voyageur, ce sera de pouvoir être ailleurs, vous sentir dépaysé (1er décan jusqu'au 2 août). 2e décan, ce sera du 2 au 7, Mercure sera très rapide et dissonante ; des incidents gêneront vos déplacements ou vos échanges. 3e décan, comme le 1er, Mercure vous vaudra des changements de décor.









Capricorne

Vous serez très observateur avec Mercure en Lion, vous aurez la dent dure. Rien de ce que les autres veulent dissimuler ne vous échappera, mais vous garderez vos remarques pour vous - si vous le pouvez ! Car vous savez très bien que ces remarques ne plairont pas, or Mercure en Lion aime séduire par la parole. Vous serez donc un peu coincé entre deux tendances. 1er décan jusqu'au 2, 2ème décan du 2 au 7, avec des dissonances sur Mercure : gardez le silence ! 3e décan du 7 au 11 : ce sera comme pour le 1er décan. Puis Mercure sera en bon aspect après le 11.









Verseau

Jusqu'au 11 août, Mercure sera face à vous en Lion, avec des fortunes diverses. Pour ceux de janvier, à qui elle s'opposera jusqu'au 2, pas de souci. On pourrait vous faire une proposition intéressante, à examiner de près, mais vous pourriez aussi signer un accord, un contrat. Bref, ce sera positif. Cela le sera moins pour le 2e décan (du 2 au 7), Mercure faisant des dissonances désagréables ; vous aurez tout intérêt à prendre de la hauteur et de la distance. 3e décan, tout sera normal pour vous, et comme le 1er décan, vous aurez droit à une proposition ou à un accord à signer.









Poissons

Comme pour le Scorpion, les influx de Mercure dépendent de votre thème natal. Soit elle sera active et vous aurez l'esprit critique très développé ; vous trouverez que vos proches exagèrent, qu'ils vous en demandent trop et vous direz ce que vous pensez. Soit elle sera passive, vous entendrez des critiques qui vous vexeront mais vous ne direz rien. 1er décan jusqu'au 2 (une journée chacun). 2e décan, Mercure formant des dissonances, l'ambiance sera un peu électrique du 2 au 7, mais pareil, à peine une journée. Et tout sera normal pour le 3e décan, comme pour le 1er.