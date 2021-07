L'horoscope du jeudi 29 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez comme du vif-argent aujourd'hui, plus rapide que les autres à comprendre, à agir, à réagir. Et surtout à réagir ! Aussi, attention à ce que vous allez dire, ne parlez pas trop vite. Par ailleurs, vous vous sentirez bien dans votre peau, en phase avec vous-même et avec votre apparence, ce qui fait que vous serez d'une humeur de rêve. 1er et 2e décan, vous serez logés à la même enseigne. 3e décan, vous perdez les influx toniques de Mars, mais Jupiter n'est pas loin de vous donner plein de nouvelles idées à réaliser.

Taureau

Si le monde vous ennuie, si vous avez besoin d'être un peu seul, ou tout du moins à l'écart de ceux qui sont bruyants, fatigants, ne faites pas d'efforts 1er et 2e décan. Ne perdez pas votre temps à expliquer à ceux qui vous entourent que vous avez besoin de repos et que le silence est d'or. Mettez-vous dans votre coin, tranquille et ne demandez qu'une chose, qu'on vous fiche la paix. 3e décan, la paix vous allez l'avoir automatiquement avec le départ de Mars vers un autre signe.

Gémeaux

Vous serez en veine de relations et aurez besoin d'avoir des amis autour de vous, de ne pas vous sentir isolé. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul, loin de là. Vous n'aurez pas non plus l'occasion de vous ennuyer, de vous dire " qu'est-ce que je fais maintenant " car vous aurez plein d'idées en tête. 1er et 2e décan, cela s'adresse à vous et, de plus, vous saurez vous faire apprécier des autres. 3e décan, Mars ne sera pas en bon aspect avec vous, vous serez moins impatient, l'occasion pour vous de vous détendre davantage.

Cancer

Si vous le pouvez, évitez les petits accès d'autorité en famille ou au bureau, il y a d'autres manières de réagir aux paroles ou aux actions de votre entourage. Faire de l'autorité en élevant la voix est contre-productif car, finalement, ça peut faire peur et heurter les sensibilités. Du coup, on répond de travers à ce que vous attendez. Cela s'adresse au 1er et au 2e décan de votre signe. 3e décan, vous ne vous sentirez pas à la hauteur et pourtant... vous y êtes !





Lion

C'est une journée idéale pour partir en vacances, vous ne serez pas ennuyé par un excès de circulation et vous serez en phase avec la conjoncture qui montre que vous allez être dépaysé. 1er et 2 décan c'est vous qui serez le plus en phase et qui aurez vraiment besoin de ce changement de décor. 2e décan, il faut juste éviter les excès de vitesse pour faire la course avec les autres. Heureusement, Saturne est encore là pour vous rendre raisonnable ! 3e décan, bonne nouvelle, Mars vous quitte, vous vous sentirez plus libre.





Vierge

Avec Vénus dans votre signe, vous avez tout pour plaire en ce moment, elle est sur la fin du 1er décan, et si vous êtes né autour du 1e septembre il va se passer quelque chose de très agréable que vous attendez avec impatience. Ou alors vous serez dans un endroit où vous vous sentirez comme à la maison. Vénus entrera vendredi dans votre 2e décan où elle s'apprête à former un bon aspect avec Uranus ; une occasion de faire une rencontre, ou de pimenter votre relation vous sera offerte. 3e décan, vous allez retrouver rapidement votre énergie.









Balance

1er décan, je vous rappelle que Mercure est en phase avec vous et que si vous avez un projet à long terme (association de Saturne avec votre décan) il pourrait en être question ces jours-ci étant donné que vous serez entouré de personnes qui seront intéressées par vos idées et votre manière de les concrétiser. 2e décan, vous éviterez habilement les conflits, une personne de votre entourage ayant une attitude un peu agressive ; vous ne réagirez pas et vous aurez raison. 3e décan, entre aujourd'hui et demain, vous risquez de vous angoisser.





Scorpion

1er décan, né après le 31 octobre, Vénus est encore en phase avec vous, ce qui crée une ambiance amicale. Vous êtes peut-être en vacances, ou vous vous préparez à partir avec quelques amis ? En tout cas, c'est le bon moment pour montrer à ceux que vous appréciez que vous êtes content de les avoir pour amis. 2e décan, patience, Saturne est en train de faire marche arrière et les soucis qui vous préoccupent resteront à l'arrière-plan jusqu'en décembre. 3e décan, si vous cherchez un logement, il va falloir patienter jusqu'à mi-octobre pour déménager.









Sagittaire

1er décan, Mercure se dépêche de rejoindre le Soleil et leur conjonction devrait être excellente pour vous ! Vous recevrez des compliments et certains auront de bonnes raisons de penser qu'ils en sont dignes ; de plus, on vous regardera avec une certaine admiration et ça peut même vous monter à la tête ! 2e décan, vous aussi vous recevrez un compliment flatteur mais vous le prendrez pour ce qu'il est, c'est-à-dire de la flatterie. 3ème décan, si vous avez un projet touchant à la communication, il se concrétisera à partir d'octobre.









Capricorne

En dépit de votre volonté de ne rien montrer de ce que vous ressentez, vous serez un peu remué intérieurement et cela se sentira. Peut-être à cause de certains souvenirs qui vous reviendront en mémoire ? Ou c'est quelqu'un qui vous rappellera ces souvenirs ? Quoi qu'il en soit, il est possible que vous ne soyez pas totalement à l'aise, étant donné que ces émotions vous dérangeront (1er et 2ème décan). 3e décan, c'est demain que vous serez mal luné pour des raisons liées à votre avenir professionnel.









Verseau

Vous n'aurez certainement pas le temps de vous ennuyer aujourd'hui, vous serez très sollicité, soit pour donner des conseils, soit parce que vous devrez trouver le moyen de défendre l'une de vos idées. Le 1er décan aura des facilités car un proche s'y collera avec vous, ce sera un travail en commun. Toutefois, 1er et 2e décan, on peut aussi vous faire une proposition dont vous devrez discuter. Vous avez jusqu'à dimanche. 3e décan, il peut y avoir une décision à prendre face à une injustice, quelque chose qui date d'avril-mai.









Poissons

1er décan, après avoir passé quelque temps chez vous, Jupiter est retournée chez votre voisin Verseau. Cela signifie que vous avez quelque chose à préparer, qu'une occasion a pu se présenter mais qu'elle ne s'est peut-être pas concrétisée. En tout cas, Jupiter reviendra chez vous fin décembre et y restera jusqu'en février. La chance sera avec vous encore une fois. Ou les tracasseries ! 2e décan, gare à votre compte en banque, vérifiez bien que vous avez de l'argent dessus avant de dépenser. 3e décan, demandez-vous si ce en quoi vous croyez est rationnel.