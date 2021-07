L'horoscope du mardi 27 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez jusqu'à jeudi, 3e décan, pour aborder une explication avec l'un de vos proches. Elle risque d'être un peu houleuse étant donné que Mercure (la parole) est conjointe à Mars (l'agressivité). Si vous parvenez à dire ce que vous avez à dire sans mal parler à votre interlocuteur, cela devrait bien se passer et, en plus, vous serez content de vous. 1e décan, le Soleil est avec vous jusqu'à dimanche inclus, votre potentiel de séduction semble être décuplé. Mais ne cherchez pas à conclure tout de suite. 2e décan, surveillez une tendance à la distraction.

Taureau

Les voyants sont au vert pour le 1er décan, avec des influx du Soleil et de Vénus. Il est possible que vous remettiez le couvert avec quelqu'un avec qui vous aviez rompu, et ça ne venait peut-être pas de vous. Mais vous pourriez aussi, tout simplement retrouver un lieu de vacances que vous appréciez beaucoup, une maison de famille peut-être. 3e décan, Lune et Neptune sont en phase avec vous (né vers le 14 mai), vous aurez une belle inspiration et beaucoup de feeling. Écoutez vos petites voix intérieures. 2e décan, consultez votre ascendant.

Gémeaux

La rencontre de Lune et Neptune est toujours un peu déstabilisante pour vous, 3e décan, dans la mesure où vous ne respectez pas les limites ni les consignes. Vous supportez mal qu'on vous donne des ordres, ou l'ordre en général. Mais la vie vous oblige à affronter cette tendance en vous imposant des situations où il faut que vous mettiez des limites. 1er décan, le Feu domine avec les bons influx solaires et la dissonance de Mars. Vous serez très susceptible ces jours-ci. 2e décan, vous atteindrez l'un de vos objectifs mais serez un peu déçu.

Cancer

3e décan, la rencontre de la Lune et de Neptune joue en votre faveur en vous incitant à vous forger vos opinions par vous-même. Pas celles de vos parents ou de votre conjoint, des opinions rien qu'à vous ! Ce sera la preuve que vous n'êtes plus dans la dépendance vis-à-vis de votre famille ou de votre partenaire. 1er décan, n'abusez pas de la bonne chère, mais ne vous mettez pas non plus au régime sec. Il y a un juste milieu ! 2e décan, imaginer un scénario agréable, rêver, voilà ce que vous ferez aujourd'hui ; alors, attention à ne pas rater la marche !

Lion

Bonne nouvelle pour ceux nés aujourd'hui, Saturne ne s'oppose plus à vous, mais disons que vous sentirez de nouveau un ralentissement de mi-octobre à fin novembre, ce qui peut correspondre, éventuellement, à un léger rebond épidémique mais qui n'impactera plus après le 12 décembre (1er décan). 3e décan, né vers les 21, 22, 23 août, vous savez que Mars est encore conjointe à votre Soleil, prudence, ne vous faites pas mal par inadvertance et gare à votre impulsivité. 2e décan, rien sur votre décan, mais consultez le décan de votre ascendant.

Vierge

La Lune et Neptune seront conjointes aujourd'hui et si vous êtes du 3e décan, vous vous réfugierez dans votre monde à vous, probablement parce que quelqu'un vous aura vexé et que vous ne saurez pas quoi répondre. Attention aussi à ne pas vous faire une fausse image de quelqu'un de très séduisant en apparence. 1er décan, Mars a déjà entamé sa conjoncture, même si la planète ne rentre que jeudi dans votre signe. Vous pourriez déborder de nervosité et être très irritable. 2e décan, la Lune est chez vous en début de journée, vous serez très tête en l'air, mais aussi très intuitif.





Balance

La conjonction entre Lune et Neptune a lieu dans votre secteur du travail et de la vie quotidienne, surveillez les possibles erreurs de lecture ou d'écriture. Toutefois, quelqu'un peut aussi vous embrouiller la tête en vous faisant miroiter une possible promotion ; ou c'est vous qui rêverez à la possibilité d'une réussite (3e décan). 1er décan, les influx solaires sont très bons et activent votre besoin d'entraide et de solidarité. Vous avez besoin de faire du bien aux autres. 2e décan, aucun aspect sur votre décan, mais peut-être sur votre ascendant ?

Scorpion

Vous disposerez d'une imagination débordante, 3e décan, d'une vision très créative, utilisez-les dans votre intérêt et non pour inventer des scénarios catastrophe. Mais attention parce qu'en même temps, Mars est disposée de telle manière que vous pouvez être très et même trop ferme avec certaines personnes, alors que votre intérêt serait d'être plus souple. 1er décan, au contraire, quelqu'un se montrera très ferme avec vous : un parent ou votre boss. 2e décan, pas d'aspect, consultez votre ascendant.





Sagittaire

Votre ressenti pourrait être faussé, la conjonction Lune/Neptune étant de nature à vous embrouiller l'esprit. Vous aurez peut-être beaucoup de feeling, mais pour une fois il risque de vous tromper, 3e décan. Essayez aussi de ne pas vous laisser avoir par quelqu'un du passé qui fait tout pour revenir dans votre vie. 1er décan, les influx solaires vous donnent envie d'en faire plus, de vous dépasser, surtout né vers les 26, 27 novembre. De plus, cette conjoncture vous invite au voyage. 2e décan, il ne se passe peut-être pas grand-chose, mais le climat de fond est bon.





Capricorne

Vous serez sensible à la conjonction Lune/Neptune, surtout 3e décan. Mais enfin tout le signe peut en avoir des échos puisque Neptune a envoyé des influx aux autres décans ces dernières années. N'oubliez pas que vous avez appris à moins vous charger en responsabilités et que vous ne devez pas reprendre vos anciennes habitudes. 1er décan, les influx solaires peuvent indique que vous êtes en pleine transaction, ou que vous avez de l'argent à réclamer. 1er décan, vous partez bientôt ? Votre impatience grimpe d'un cran.





Verseau

En général, 3e décan, quand Neptune est activée, vous vous faites des films au sujet de l'argent. Soit dans le registre du manque, de la peur de manquer, soit au contraire vous vous pensez plus riche que vous ne l'êtes et vous êtes tenté par des dépenses. A moins que votre appétit de bonnes choses ne soit décuplé. 1er décan, une invitation, une proposition, un accord sont dans l'air, il est possible que vous n'en reveniez pas ! 2e décan, né vers le 30 janvier, Saturne est encore sur votre Soleil (soucis, peur de perdre) mais s'en va la semaine prochaine.





Poissons

C'est dans votre 3e décan que la Lune et Neptune se rencontrent, comme tous les mois, ce qui change c'est le signe solaire. Leur dernière rencontre était en harmonie avec le précédent signe, le Cancer. Là, vous risquez d'être plus ennuyé, quelqu'un ne se comportant pas bien avec vous, et se montrant même peut-être malhonnête. 1er décan, vous devez déjà sentir l'opposition de Mars qui crée des rapports de force. N'essayez pas de dominer l'autre, ce n'est pas le bon moment ; soyez plutôt conciliant. 2e décan, la Lune passe par chez vous ce matin, ne rêvez pas trop, surtout en traversant la rue.