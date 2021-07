L'horoscope du vendredi 30 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ne serez pas très satisfait de Mars en Vierge, votre planète sera un peu bridée par ce signe de Terre très raisonnable et qui, au contraire de vous, réfléchit avant d'agir. 1er décan, jusqu'au 14 août, vous ne pourrez pas suivre vos impulsions, mais cela viendra peut-être de vous : vous ne voudrez pas vous mettre en danger ou faire quoi que ce soit qui vous vaudrait des critiques. 2ème décan, ce sera à peu près la même ambiance du 14 au 30, et certains devront reprendre le travail juste après le 15 août. 3e décan, vous ne recevrez ces influx raisonnables qu'en septembre.

Taureau

Mars en Vierge, c'est une bonne configuration pour vous car elle vous voit plus énergique et plus décidé que jamais à imposer votre volonté et même votre désir. Dans la relation amoureuse, par exemple, vous serez très gourmand et sensuel, il faudra que votre partenaire soit au diapason sinon... Avec vos enfants, ils faudra qu'ils marchent à la baguette. 2e décan, ce sera très semblable du 14 au 30, sauf que la semaine du 16 sera un peu spéciale, vous prendrez une décision qui surprendra tout le monde. 3e décan, Mars vous regardera en septembre.

Gémeaux

1er décan, avec Mars en Vierge jusqu'au 14, l'ambiance ne sera pas idéale pour profiter de vos vacances, ou tout simplement du moment présent. Vous serez peut-être en famille, ou dans une maison familiale et ça ne se passera pas aussi bien que vous le pensiez. Il y aura des petits accrochages, pas graves, mais qui gâcheront votre plaisir. Vous en serez très énervé ! Le 2e décan sera également très énervé du 14 au 30, et ce sont aussi les conditions familiales qui seront en cause ; les critiques surtout. 3e décan, un bon mois puisque Mars ne vous regardera qu'en septembre.

Cancer

Il y a deux possibilités pour vous avec Mars en Vierge. Au positif, vous serez très mobile, parfois vous ne tiendrez pas en place, mais si vous avez des choses à faire, vous serez rapide et efficace. Rien ne traînera ! Au négatif, vous risquez d'être un peu dur avec votre entourage, de rudoyer certains que vous trouverez trop lents à réagir ou qui vous répondront mal (vos ados en particulier). Donc attention, il peut y avoir de l'agressivité dans l'air. 1er décan, c'est jusqu'au 14 (mais deux, trois jours chacun), 2ème décan du 14 au 30. Le 3e affrontera Mars en septembre.





Lion

1er décan, jusqu'au 14 août, vous recevrez des influx de Mars depuis votre secteur 2 de l'argent et des acquisitions. Soit vous allez devoir réclamer une somme qu'on vous doit, soit vous vous déciderez à effectuer un achat important. Mais ne suivez pas vos impulsions, c'est souvent le cas avec Mars, mais lorsqu'elle est en Vierge il faut réfléchir avant d'agir. 2e décan, Mars vous regardera du 14 au 30 août, et formera un bon aspect avec Uranus. Si vous aussi vous avez une somme à réclamer, vous la recevrez plus rapidement que prévu, mais gare aux décisions impulsives. 3e décan, Mars s'occupera de vous le mois prochain.





Vierge

Mars a fait son entrée chez vous et restera dans votre 1er décan jusqu'au 14 août. Il peut se passer plusieurs choses et avant tout, une tendance à vous irriter facilement. Vous risquez de vous mettre en colère pour des broutilles et d'avoir des échanges pas toujours faciles avec vos proches. Surveillez aussi une tendance à la maladresse, vous serez trop impatient ! 2e décan, du 14 au 30, Mars sera chez vous, en bon aspect avec Uranus la semaine du 16 ; vous ferez quelque chose d'imprévisible, d'inattendu et ce sera positif. 3e décan, vous ne verrez pas Mars ce mois-ci mais en septembre.









Balance

Mars se place à présent dans l'ombre de votre signe, 1er décan, ses qualités comme ses défauts sont moins actifs pour vous personnellement mais vous les utiliserez pour les autres. Pour leur rendre service, vous porter à leur secours si nécessaire : là vous serez énergique et persévérant. Et vous ne serez pas conscient que les autres n'en font pas autant pour vous ! 2e décan, Mars vous regardera du 14 au 30 et pour vous ce sera peut-être une période de repos, où vous lâcherez prise par rapport à vos obligations habituelles. 3e décan, il faut attendre septembre pour voir Mars.





Scorpion

Mars en Vierge est bien placée pour les Scorpion. 1er décan, jusqu'au 14, vous aurez la possibilité de concrétiser un projet, ou de faire progresser l'une de vos relations. Ou même vos relations en général : vous irez plus facilement vers les autres. Mais attention aussi à ne pas être trop critique avec vos amis, même les conseils que vous leur donnerez peuvent être pris pour une critique. 2e décan, Mars sera active du 14 au 30 et vous incitera à prendre une décision imprévue à propos d'une relation amicale ou d'un projet. 3e décan, Mars sera avec vous en septembre.









Sagittaire

La planète rouge s'incruste au zénith de votre thème, 1er décan jusqu'au 14, et cette première quinzaine d'août vous verra travailler, ou en tout cas devoir gérer des responsabilités parfois ennuyeuses. Vous aurez le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour vous et pour votre famille. Peut-être que les vacances sont pour plus tard ? 2e décan, vous aurez Mars jusqu'au 30, au zénith pour vous aussi, et les responsabilités, les obligations qui vont avec. Ou alors il peut y avoir une ambiance conflictuelle. 3e décan, vous recevrez ces influx en septembre.









Capricorne

En bonne position par rapport à votre 1er décan, et ce jusqu'au 14, Mars vous voit déborder d'énergie pour tout ce qui est voyages, mais aussi pour les formations, les stages, tout ce qui peut vous permettre d'apprendre. Vous pouvez aussi recevoir quelqu'un d'étranger chez vous et apprendre à le connaître et à connaître sa culture. 2e décan, du 14 au 30, Mars vous regardera et sera en phase avec Uranus la semaine du 16. Une conjoncture très dynamique pour vous dépasser dans le sport ou dans vos autres activités. Vous serez le meilleur ! 3e décan, ce sera pour septembre !









Verseau

On dit que Mars en Vierge est pérégrine, c'est-à-dire pas très attachée à ce signe de Terre. Pour vous, 1er décan du Verseau, il se peut qu'il ne se passe rien, tout comme il est possible que vous ayez une négociation difficile à mener. Et si vous êtes en vacances, vous serez peut-être ennuyé par des questions d'argent, de l'argent que vous devez ou qu'on vous doit. 2e décan, ce sera à peu près la même ambiance du 14 au 30, sauf que Mars sera en aspect avec votre maître Uranus et que vous aurez peut-être une décision imprévue à prendre. 3e décan, rendez-vous en septembre.









Poissons

Mars se retrouve dans votre signe opposé, la Vierge et cela signifie, 1er décan jusqu'au 14, que votre partenaire ou vos proches risquent de se montrer un peu agressifs avec vous. Vous ne comprendrez pas pourquoi et n'oserez pas demander des explications de peur qu'un conflit n'éclate. La meilleure chose à faire sera de mettre des limites à ceux qui vous entourent. Idem pour le 2e décan du 14 au 30. Mais vous serez peut-être plus sûr de vous et plus offensif la semaine du 16. 3e décan, pas d'influx martiens avant le mois de septembre.