L'horoscope du samedi 26 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Autant hier le cosmos était plutôt gai, autant aujourd'hui avec la rencontre Vénus/Saturne, nous aurons tous un petit fond de tristesse, qui passera lundi. Vous vous sentirez peut-être un peu seul, même si vous êtes entouré ? Il est vrai que la communication n'est pas très favorisée, mais cela changera demain avec l'arrivée de Mercure dans votre signe. Un nouveau cycle d'échanges commence.

Taureau

L'ambiance est à la détente, Mars et Uranus se séparent, mais ce week-end Vénus forme une conjonction avec Saturne ; un renoncement semble s'imposer. Cela fait longtemps que cela se prépare et ce n'est peut-être qu'une étape 3e décan, la dernière ayant lieu entre décembre 2022 et Mars 2023. 1er décan, vous êtes rancunier en ce moment, mais franchement c'est une perte d'énergie inutile.

Gémeaux

En ce qui vous concerne, la rencontre de Vénus et Saturne peut correspondre à un besoin de trouver un équilibre, de vous engager dans une relation de longue durée. Certes ce n'est pas un aspect très " chaud ", la raison domine plus que la passion, mais c'est du solide. Toutefois, dans quelques cas, il peut y avoir un sentiment de perte, ou en tout cas de difficulté à " garder " quelqu'un.

Cancer

C'est votre secteur d'argent qui est concerné par l'association Vénus-Saturne, aussi serez-vous très sérieux financièrement. Vous épargnerez plus que d'habitude. Cela dure jusqu'à lundi, mais cela peut aussi correspondre à la fin d'une négociation qui vous a pris du temps. Et comme Jupiter entame un bon aspect avec vous, on peut légitimement penser que cela aboutit en votre faveur.

Lion

Comme je vous le disais hier, 3e décan, vous êtes dans un séquence où ce n'est pas assez. C'est encore plus vrai aujourd'hui, avec une réelle sensation de manque. C'est en tout cas ce que dit la conjonction Vénus-Saturne qui va durer jusqu'à lundi, mais il faut savoir que Saturne reste en face de vous, en Verseau et 3e décan jusqu'en mars 2023. Fort heureusement, elle n'est pas toujours active, elle sera rétro le 5 juin.

Vierge

C'est dans votre secteur du travail et de la forme qu'a lieu la rencontre Vénus-Saturne. Ne vous étonnez pas si vous êtes moins motivé dans votre boulot, si vous ne l'aimez plus et avez envie de le quitter. Et ça peut être valable pour les 3 décans puisque Saturne est une planète collective. Côté forme, vous pouvez avoir une douleur quelque part, un problème qui se rappelle à vous au quotidien.

Balance

Vos deux planètes maîtresses sont conjointes dans votre secteur 5, qui est celui attribué à toute forme de création, enfants compris, ainsi qu'aux récréations, c'est-à-dire que vous pourrez peut-être profiter de la pause du week-end pour travailler à quelque chose de créatif, ou alors pour faire des activités amusantes avec vos enfants. Cependant, vous pouvez aussi vous détacher de votre conjoint, ou au contraire en être trop dépendant.

Scorpion

La conjonction Vénus-Saturne vous ramène forcément vers votre passé, un passé qui se répète, 3e décan, sous une forme différente mais les émotions sont les mêmes. C'est-à-dire que vous avez un sentiment d'abandon, de perte (tous les décans sont plus ou moins concernés, Saturne étant une planète collective), ou alors que vous pouvez être triste pour, ou à cause de l'un de vos parents. Jusqu'à lundi inclus.

Sagittaire

La conjonction dont nous parlons est en bon aspect avec vous, mais comme il s'agit de Saturne, il risque malgré tout d'y avoir un problème relationnel. Vous êtes en train de vous détacher de l'un de vos proches, ou c'est lui/elle qui se détache, mais cela ne vous touche que très peu puisque ce n'est pas une dissonance pour votre signe. Mais vous pouvez aussi devoir vous priver, sans vous en sentir frustré.

Capricorne

C'est du côté de l'argent qu'il peut y avoir un sentiment de privation, voire de perte, à moins que vous ne soyez sur le point d'investir dans un projet. Cela vous rend anxieux parce que vous ne savez pas de quoi sera fait l'avenir, mais en même temps vous êtes très tenté. Le 3e décan est le plus concerné, mais Saturne étant une planète collective, les autres décans ressentiront plus ou moins cet aspect.

Verseau

Dans votre 3e décan, Vénus rencontre Saturne et vous pouvez soit vous détacher de quelqu'un, soit vous y attacher fortement. C'est valable aussi pour les autres décans. En effet, Saturne est une planète dite " collective ", comme Neptune, Uranus et Pluton. Les " épreuves " ou forces qu'elle nous offre sont communes à toute l'humanité : il y a toujours un moment où il faut se détacher, se séparer...

Poissons

Si vous êtes du style à vous faire du souci pour ceux que vous aimez, cette disposition sera accentuée par la rencontre Vénus-Saturne, active jusqu'à lundi. Saturne étant une planète du collectif (tous les décans y sont plus ou moins sensibles) vous serez confronté à une réalité qui vous empêchera de vous dire " ça va s'arranger ". A priori, le 3e décan sera plus impacté que les autres.