L'horoscope du lundi 21 mars 2022

Bélier

C'est la semaine des surprises, de l'inattendu, des projets qui tombent à l'eau et des tensions entre certains groupes. Vous, vous ne serez pas trop impacté, peut-être que vous serez un acteur dans un de ces domaines, surtout du côté des projets (2e décan). 1er décan, bon anniversaire, pour vous aucun souci. 3e décan, Mercure en Poissons toute la semaine donne trop de place à votre imagination.

Taureau

La dissonance à l'origine des surprises et des imprévus de la semaine, touche en partie votre 2e décan, qui devra peut-être se résoudre à une forme de rupture. Mais, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt, vous ne voulez surtout pas être contraint à faire quelque chose qui vous rebute. 2e décan, vos amours sont en question toute la semaine, 3e décan, vos conseils seront d'une aide précieuse.

Gémeaux

Depuis l'entrée du Soleil en Bélier, Mars domine le ciel. L'astre des conflits est précisément en conflit avec Uranus et il y a de très fortes tensions dans l'air. Cela ne vous touche pas de près, mais vous êtes très curieux de ce qu'il se passe et cela concerne tout le signe. Si vous y êtes sensible, cette conjoncture peut provoquer un changement brusque dans le domaine du travail pour le 2e décan.

Cancer

Si vous avez, vous aussi, un imprévu dans votre vie, cela ne vous étonnera pas trop car vous avez senti que cela pouvait arriver, votre intuition fonctionne bien ! Cela dit, vous pourriez avoir une décision professionnelle à prendre et si c'est le cas, ça ne sera pas votre choix ; vous y serez obligé, 2e décan. 1er décan, vous allez devoir jouer les gendarmes. 3e décan, une autorisation vous sera accordée dans la semaine.

Lion

Je vous en ai déjà parlé de la dissonance Mars/Uranus, elle est active depuis plusieurs jours et vous a réservé ou va vous réserver une sorte de choc. Vous n'en reviendrez pas de ce qui a été décidé, le plus souvent sans vous demander votre avis (2e décan). 1er décan, vous êtes très loin de toute perturbation, au contraire ! 3e décan, vous êtes en pleine réflexion mais vos pensées sont parfois négatives.

Vierge

Alors que vous êtes en plein développement, il se peut qu'on vous mette des bâtons dans les roues, 2e décan, et vous ne l'aviez probablement pas vu venir ! C'est l'essence même d'un aspect Mars/Uranus que de provoquer de l'imprévu. 1er décan, il se peut qu'on vous fasse un remboursement ou que vous touchiez une prime, une aide... 3e décan, si on vous avertit de quelque chose, prêtez-y attention.

Balance

En ce qui vous concerne, si surprise il y a, on peut imaginer qu'elle sera bonne, Mars étant en harmonie avec vous. Une décision favorable peut être prise, et même si ce n'est pas vous qui êtes à son origine, elle ira dans le sens de votre désir (2e décan). 1er décan, vous serez le meilleur pour apaiser de possibles conflits. 3e décan, Mercure et Jupiter vous ouvrent des portes côté boulot.

Scorpion

Je vous avais prévenu, 2ème décan, du fait que vous pourriez être très remué et perturbé sur le plan émotionnel. Je me répète, mais ne prenez aucune décision, surtout si vous êtes sous l'emprise de la colère ou de l'angoisse. Mieux vaut attendre que ça passe (samedi). 1er décan, prêtez attention aux détails, aux signaux faibles que la vie vous envoie. 3e décan, on dirait que vous êtes triste...

Sagittaire

Vous pourriez être très surpris par une information, mais encore faut-il que vous soyez sensible à la conjoncture. Cela dit, votre curiosité est très accentuée... Mars se trouve en effet dans le secteur qui la représente et qui représente aussi l'actualité et ses surprises (2e décan). 1er décan, tout vous amusera cette semaine. 3e décan, Jupiter arrive et il se peut qu'on se montre injuste avec vous.

Capricorne

Le domaine financier risque de vous réserver une surprise, votre liberté de dépenser pourrait être entravée par une décision prise sans votre accord. A moins que vous n'ayez demandé un prêt et qu'on vous impose des conditions draconiennes, 2e décan. 1er décan, battez-vous à la loyale si possible. 3e décan, Mercure et Jupiter vous ouvrent d'intéressants perspectives de diversification.

Verseau

Vous serez extrêmement provoquant, 2e décan, et cela pourrait se retourner contre vous. Soyez prudent, vous prenez des risques qui ne vous mèneront à rien. Vous vous direz que vous ne pouvez pas faire autrement que de réagir, mais il y a une autre façon de faire. 1er décan, n'hésitez pas à faire votre propre pub. 3e décan, vous pourriez avoir la baraka côté argent, alors tentez votre chance.

Poissons

Il y a une conjoncture plus forte pour vous que Mars/Uranus, c'est la rencontre Mercure/Jupiter qui peut vous valoir une réussite à un examen, par exemple. On peut aussi vous donner une autorisation, un laisser-passer, un passeport (2e décan, né vers les 9, 10 mars). 1er décan, vos dépenses sont en cause avec le Bélier aux commandes. 3e décan, gare aux illusions et désillusions ce jeudi.