L'horoscope du jeudi 24 mars 2022

Bélier

Encore un bon aspect, entre Vénus et Jupiter cette fois et il s'adresse au 2e et une partie du 3e décan. Vous serez d'un optimisme communicatif et vous aurez bien raison parce que, normalement, l'arrivée de Jupiter dans votre signe en mai devrait vous donner un sacré élan pour vous faire une place au soleil. 1er décan, c'est le Soleil qui est avec vous et active votre tempérament de feu.

Taureau

Veillez à ne pas laisser vos émotions déborder, juste parce que vous accorderez trop d'importance à un détail matériel ou, pour certains, à une question existentielle à laquelle il n'y a pas de réponse (2e et début 3e décan). Et si vous avez des doutes sur votre chéri/e ou sur vos compétences, ne les exagérez pas non plus. 1er décan, votre vie intérieure et vos fantasmes ont la priorité.

Gémeaux

Fort heureusement, 3e décan, Saturne vous incite à être très raisonnable. La conjoncture d'aujourd'hui peut en effet accentuer votre désinvolture et ce n'est pas votre intérêt que de paraître détaché de tout ! Notamment dans votre travail, où on surveille ce que vous faites. Idem pour le 2e décan, mais ça se calme en ce moment. 1er décan, ne vous lancez pas tête baissée dans la défense d'une idée.

Cancer

Vous serez sensible à une dissonance entre Lune et Jupiter qui a pour vocation d'accentuer votre réceptivité aux humeurs, bonnes et mauvaises, de ceux qui vous entourent. Et évidemment, vous percevrez surtout les mauvaises, celles qui vous font du mal. Protégez-vous (2e et début 3e décan) ! 1er décan, les relations avec l'autorité risquent de déraper, méfiez-vous de vos réactions.

Lion

La conjonction entre Mercure et Neptune est exacte aujourd'hui et elle peut vous donner l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur une situation. Elle concerne le domaine relationnel, que ce soit votre conjoint ou un enfant ; apparemment, vous êtes perdu, vous ne faites pas ce qu'il faut (2e, 3e décan). 1er décan, il se peut que vous songiez à donner plus de place à une activité.

Vierge

La dissonance d'aujourd'hui, très rapide, se fait entre la Lune et Jupiter et elle peut être exaspérante pour vous car vous aurez affaire à la mauvaise foi d'un proche. C'est d'ailleurs peut-être le cas depuis quelques jours (2e, 3e décan). Le mieux c'est de ne pas répondre, si c'est possible. 1er décan, il se peut que vous soyez en conflit (intérieurement) avec un proche qui n'est pas d'accord avec vous.

Balance

3e décan, j'ai bien peur que vous n'ayez la tête sous l'eau en ce moment ! Vous êtes débordé, soit par le boulot, soit parce que vous avez plus d'activités que d'habitude. Mais vous pouvez aussi vous rendre compte qu'un proche (un enfant ?) vous raconte des histoires. 2e décan, c'est toujours très dynamique, côté amour ou créativité. 1er décan, un de vos partenaires n'est pas d'une humeur de rêve.

Scorpion

1er décan, il se pourrait que vous ayez maille à partir avec un collègue, ou avec un employé. Allez-y mollo car cela pourrait, au fil du temps, prendre des proportions, surtout que Jupiter (amplification) va passer par là à partir du mois de mai. Prudence. 2e décan, l'une de vos relations produit du stress, de l'anxiété. 3e décan, vous pourriez accueillir bientôt un nouveau venu dans la famille.

Sagittaire

Vous avez peut-être fait une importante dépense récemment, ou plusieurs petites et vous vous en voulez de ne pas avoir respecté les limites. Aujourd'hui, vous vous traitez de tous les noms (2e, 3e décan) et culpabilisez d'avoir été dépensier. Vous pouvez y voir la maque de Saturne, qui va tenter pendant un an, de vous raisonner, et pas seulement côté finances. 1er décan, les flatteries sont d'actualité.

Capricorne

1er décan, la Lune atteindra votre signe ce soir et sera en dissonance avec le Soleil Bélier. Vous risquez de vous prendre le bec avec quelqu'un de la famille, conjoint ou enfant, et cela aura bien sûr un impact sur votre sommeil. Ne dramatisez rien. 2e décan, les bons influx de Jupiter se terminent, espérons que vous avez pu en tirer profit, que vous avez augmenté votre clientèle, par exemple. 3e décan, Jupiter vous regardera la semaine prochaine.

Verseau

3e décan, vous avez une conjoncture compliquée en ce moment et donc difficile à interpréter. Soit vous faites, ou pensez faire de gros bénéfices, soit au contraire vous avez le sentiment de perdre votre pouvoir d'achat, vos revenus ayant baissé. 2e décan, vous pourriez bien être dans les affres de la passion, avec du stress au programme ! 1er décan, allez-y, foncez, c'est le bon moment pour entreprendre.

Poissons

Soyez encore attentif à la rencontre Mercure-Neptune, exacte aujourd'hui, et aux erreurs qu'elle a pour habitude de représenter. Des erreurs de jugement, la plupart du temps. Mais il se peut aussi qu'on veuille vous faire croire certaines choses (3e décan). 2e décan, l'amour tel que vous l'attendez, est un rêve, une illusion. 1er décan, évitez les dépenses impulsives, même si elles sont faites de bon coeur.