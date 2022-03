L'horoscope du mardi 22 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans le 3e décan des Poissons, Mercure se trouve à présent conjointe à Neptune et cela risque de vous inciter à rêver très fort, parfois trop fort. Vous ne serez pas trop dans la réalité, attention à ne pas croire tout ce qu'on vous dit ou tout ce qui est écrit, ce n'est pas forcément la vérité, 3e décan. Pour les autres décans, ce sera actif mais a minima, vous aurez plus les pieds sur terre que les autres.

Taureau

La conjoncture risque de vous voir très idéaliste, mais au contraire du Bélier, vous questionnerez les propos des uns et des autres, surtout si vous sentez qu'on essaye de vous influencer. L'aspect est valable pour tout le signe, mais peut-être plus pour le 3e décan, qui reçoit déjà des influx de Neptune. Pour une fois, le fait de douter sera positif car il vous permettra de ne pas vous " faire avoir ".

Gémeaux

La conjonction Mercure/Neptune est active jusqu'à samedi et vous plonge dans une totale incertitude quant à votre avenir professionnel, ou plus largement, l'avenir de votre profession, voire de votre pays. Cela touche le 3e décan, mais vous serez tous plus ou moins sensibles à cette conjoncture qui incite aussi à être un peu trop crédule et naïf. Et gare aux erreurs de jugement, aux lapsus...

Cancer

En bon aspect avec vous, la conjonction entre Mercure et Neptune n'est pas forcément un cadeau. Certes, elle vous dit que votre intuition est décuplée et que vous pouvez vous faire confiance. Mais il y a un côté excessif avec Neptune : soit c'est vous qui parlez trop et vous livrez trop facilement, soit c'est l'un de vos proches qui se confie à vous, mais vous n'êtes pas sûr qu'il vous dise la vérité.

Lion

C'est un peu compliqué pour vous parce qu'avec cette rencontre entre Mercure et Neptune dans votre secteur des finances, vous risquez de faire une erreur, ou d'être victime d'une erreur dans ce domaine. Ne croyez surtout pas aux promesses financières qu'on pourrait vous faire, en tout cas jusqu'à samedi. Vous devez aussi critiquer les écrits ou les propos qui seront tenus sur l'économie.

Vierge

Étant donné que la conjonction Mercure/Neptune est face à vous, il est possible que vous ayez affaire à un interlocuteur qui essayera de vous convaincre que vous devez croire en telle ou telle chose, une doctrine, des promesses politiques, etc. 3e décan, soyez le plus méfiant parce que vous pouvez être influençable en ce moment. Mais vous aurez de l'intuition et, tous, vous serez dans le doute.

Balance

Comme tout le monde vous serez sensible à la rencontre entre Mercure et Neptune, qui peut vous plonger dans l'incertitude par rapport à votre travail et aux résultats que vous pourriez en obtenir. Vous ne serez pas en confiance, vous douterez de vous-même et même peut-être des partenaires avec lesquels vous avez monté un projet, ou des personnes avec qui vous travaillez au quotidien.

Scorpion

Il faut toujours vous méfier des aspects de Neptune, même quand ils sont bons comme aujourd'hui. Vous ne douterez pas de réussir quelque chose que vous avez entrepris et il se trouve que vous négligerez des détails qui peuvent avoir leur importance. Et essayez de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, même si cela correspond en tout point à vos idées à vous. Cela semble trop beau pour être vrai.

Sagittaire

En dissonance avec vous, la conjonction de Mercure et de Neptune peut correspondre à un gros mensonge. La question est de savoir si on vous ment à vous, ou si c'est vous qui allez travestir la vérité, ou qui allez en tout cas l'exagérer, peut-être dans le but de convaincre des interlocuteurs... Essayez de ne pas agir ou parler sans peser le pour et le contre et réfléchir aux conséquences.

Capricorne

Mercure et Neptune sont en concordance avec votre signe et vous incitent à utiliser votre pouvoir de conviction. Vous aurez le sentiment que vos propos touchent vos interlocuteurs, que ce que vous dites est écouté et bien accepté... Cependant, avec Neptune il faut toujours se méfier, même quand elle est positive ; vous avez des " impressions " qui ne sont pas toujours la réalité.

Verseau

La trompeuse conjoncture du jour est active dans votre secteur d'argent, alors ne rêvez pas trop dans ce domaine, à moins que vraiment, dans la réalité, vous n'ayez gagné une grosse somme grâce à un projet qui marche et qui, à terme, vous rapportera beaucoup. Cela vous fera rêver, à juste titre, mais il vous est tout de même conseillé de ne pas trop anticiper et de garder les pieds sur terre.

Poissons

C'est chez vous que Mercure rencontre Neptune, et si les uns ne savent pas quoi penser de leur situation, ou de la situation générale, les autres sauront propager des idées qui leur tiennent à coeur. Cependant, ces idées peuvent être empreintes d'idéal ou d'idéologie, alors ne vous étonnez pas si, dans ce cas, vous en avez des retours plutôt négatifs. On ne peut pas plaire à tout le monde, vous le savez.