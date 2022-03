L'horoscope du mercredi 23 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Deux bons aspects aujourd'hui, qui activent Vénus et Mars. Il se peut que vous ayez des émotions fortes sur le plan amoureux et parfois amical pour certains. Vous avez peut-être quelqu'un en vue, 2e décan, ça pourrait se concrétiser. 1er décan, bon anniversaire, avec la Lune en Sagittaire la fête est obligatoire ! 3e décan, encore une fois, méfiez-vous de la mensongère dissonance Mercure/Neptune.

Taureau

Une des interprétations de la conjonction Vénus et Mars au zénith de votre zodiaque est que vous pourriez découvrir une nouvelle facette de l'amour, ou de votre âme soeur. Mais est-ce que cela vous plaira, rien n'est moins sûr 2e décan. 1er décan, une affaire d'argent risque de vous mettre les nerfs à vif aujourd'hui. 3e décan, il semble qu'on cherche à vous manipuler, mais vous ne serez pas dupe.

Gémeaux

L'amour-passion est au rendez-vous pour certains, et c'est peut-être parce qu'il y a un obstacle que cette relation allume autant votre désir. Toutefois, le reste de la conjoncture (la dissonance Mercure/Neptune surtout) étant dans le flou ou dans l'idéalisation, votre histoire est peut-être imaginaire. Ce n'est pas le cas du 1er décan, qui est focalisé sur une relation amicale ou sur un projet à réaliser rapidement.

Cancer

Intuition, inspiration créative, nous avons vu hier que la conjonction Mercure/Neptune pouvait être productive pour votre 3e décan. Mais Saturne vous oblige à discipliner cette inspiration qui a l'air de partir dans tous les sens. 2e décan, les influx de Mars créent de la jalousie autour de vous, vous vous sentez agressé. 1er décan, vous êtes mobilisé sur l'un de vos objectifs, restez concentré !

Lion

Des aspects irritants pour le 2e décan, qui se trouve face à un choix et qui a du mal à se décider. Si ce choix implique un partenaire, il ou elle n'est pas d'accord du tout avec ce que vous voulez décider et ça se passe mal. 1er décan, on vous fait de beaux compliments, il semble que vous plaisez à quelqu'un. 3e décan, avec Saturne opposée, la vie manque de saveur, rien n'a vraiment de goût pour l'instant.

Vierge

Si vous avez été en conflit avec l'un de vos collègues ou un proche, il est possible que ce soit en train de s'arranger. En tout cas, votre intérêt n'est pas que cela continue, aussi faites un petit effort et vous passerez à autre chose en fin de semaine. 1er décan, l'argent est le nerf de la guerre en ce moment, surtout les dépenses. 3e décan, restez sur la réserve face à ceux qui veulent vous influencer.

Balance

Vous pourriez avoir une bonne nouvelle aujourd'hui, très encourageante si vous avez un projet professionnel ou amoureux. Vous serez tout joyeux, 2e décan ! Mais vous pouvez aussi être content de vous et de l'une de vos créations. 1er décan gare aux disputes, votre conjoint pourrait vous chercher et créer un conflit. 3e décan, attention aux erreurs d'inattention dans ce que vous écrivez ou lisez.

Scorpion

J'ai bien peur que vous vous en vouliez d'une décision prise, que vous regrettiez d'avoir rompu avec quelqu'un par exemple. En tout cas, vous ne serez pas content de vous-même, 2e décan, et vous ruminerez la situation toute la journée. 3e décan, évitez toute idéalisation, mais laissez quand même une liberté à votre imaginaire. 1er décan, vous avez besoin de stimulation, mais ne créez pas de conflit svp !

Sagittaire

Dans votre signe, la Lune s'accord avec Vénus et Mars 2e décan. Vous pourriez éprouver des sentiments passionnés pour quelqu'un, mais beaucoup préféreront rester à la surface parce qu'ils sentiront ou sauront que cela ne peut pas durer. 3e décan, petit rappel : évitez d'écouter ceux dont vous savez qu'ils vous mentent. 1er décan, tout va bien apparemment, en tout cas vous êtes plutôt content de vous.

Capricorne

Vous serez un peu à l'ouest aujourd'hui, ce qui vous arrive rarement ! Mais plusieurs aspects vont dans ce sens et vous aurez peut-être du mal à vous concentrer sur ce qui est essentiel. Il est possible que vous ayez eu des sentiments pour quelqu'un et que vous n'en vouliez plus ? Vous vous posez des questions sur ce que vous réserve l'avenir si vous choisissez tel ou tel scénario (2e décan).

Verseau

Vous vous poserez des questions sur l'avenir d'une relation, 2e décan, une relation qui est récente et sur laquelle vous vous êtes emballé, (1er décan aussi). Une fois l'élan retombé, vous vous demandez si vous êtes vraiment compatibles. Vénus et Mars ayant été conjointe vous avez pu confondre amour (Vénus) et désir (Mars). 3e décan, comme hier, restez sur terre au sujet de l'argent, ne dépensez pas trop.

Poissons

3e décan, Mercure se rapproche de plus en plus de Neptune et aujourd'hui encore il vous est conseillé d'être très attentif à tout ce qui pourrait vous faire prendre des apparences pour une réalité. Vous savez ce qu'on dit : tout ce qui brille n'est pas d'or. 2e décan, vous rêvez à quelqu'un mais vous savez que cette relation ne peut pas exister dans la réalité. 1er décan, un gain possible vous motivera.