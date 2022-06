L'horoscope du mercredi 22 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune et Mars se rencontrent chez vous, dans votre 3e décan, et cela peut provoquer un petit orage. On peut logiquement penser qu'il sera émotionnel et que vous devez vous méfier des décisions que vous pourriez prendre sous l'empire de la colère, et surtout de ce que vous pourriez dire. A priori, un proche pourra vous calmer.

Taureau

Pour vous, la conjonction entre Lune et Mars ne devrait pas être très active. Elle le sera plus, a priori, pour des collègues ou des employés qui seront en désaccord sur la façon de travailler, ou sur un outil à employer. Et vous serez le témoin de ce désaccord (3e décan). Mais il vous est conseillé de rester en retrait, ça ne va pas durer.

Gémeaux

Une bonne journée pour tout le signe mais en particulier pour le 3e décan qui, grâce à la conjonction Lune/Mars a le goût de la lutte et ne se laisse pas faire face à ceux qui manipulent ou qui racontent des histoires. Restez objectif et agissez en fonction de ce que vous sentez, ou de vos idées, mais pas en fonction des autres et de leurs humeurs.

Cancer

Mars continue de créer des contrariétés chez ceux du 3e décan. Fort heureusement Mars ne reçoit pas d'autre aspect que celui de votre Soleil, et vous risquez simplement d'avoir à faire de l'autorité sur quelqu'un de la famille, ou au bureau. A moins, hélas, que ça ne soit un supérieur qui se montre un peu trop directif.

Lion

La Lune et Mars sont conjointes, une excellente conjoncture pour votre 3e décan qui reçoit les influx toniques de Mars depuis peu. En toute circonstance, vous saurez vous défendre, ou défendre vos opinions. Il est possible que vous ayez à les exprimer : ne le faites pas de manière trop virulente, vous ne seriez pas compris.

Vierge

La rencontre de Lune et Mars peut vous valoir des émotions fortes liées à une histoire d'argent, ou à un petit différend avec votre âme soeur. Question de jalousie peut-être, à moins que vous ne soyez pas d'accord sur une dépense à faire, ou sur un placement. Toutefois, c'est un aspect lunaire, donc cela ne durera que quelques heures.

Balance

La conjonction de la Lune et de Mars se fait en Bélier, face à vous, et c'est votre partenaire qui risque d'être en colère aujourd'hui, et évidemment cela rejaillira sur vous. De plus, comme souvent, vous serez aussi sensible à ses états d'âme qu'aux vôtres. Si, manifestement, il/elle ne veut pas de votre aide, allez faire un tour.

Scorpion

Nous parlions de détente hier, avec l'entrée du Soleil en Cancer, mais ce n'est que pour le 1er décan pour le moment. 3e décan, la conjonction entre Lune et Mars pourrait bien créer un malaise avec un/e collègue, ou un employé que vous trouverez peu aimable : dites-le lui au lieu de vous renfermer, soyez direct.

Sagittaire

En ce qui concerne votre signe, la conjonction Lune/Mars est en bon aspect. Si vous avez des émotions, elle seront positives et vous les mettrez au service de vos actions (3e décan). Prêt à tout, vous vous investirez à fond dans ce que vous ferez et les résultats seront à la hauteur de l'énergie investie. Vous serez content de vous !

Capricorne

Ne prenez aucune décision sous le coup de l'émotion, 3e décan ! La conjonction de Lune et de Mars pourrait en effet jouer sur vos états d'âme et les actions ou décisions que vous prendrez ne seront pas très rationnelles. Cela dit, il peut aussi y avoir du remue-ménage en famille, et l'ambiance peut beaucoup vous agacer.

Verseau

Tout vous semblera urgent aujourd'hui, natif du 3e décan, et vous serez énervé de constater qu'autour de vous, on n'a pas le même ressenti et que certains vous freinent. En fait, le temps n'a pas la même valeur pour vous que pour les autres et vous êtes d'autant plus pressé que l'un de vos projets traîne depuis des lustres…

Poissons

Mars occupe à présent votre secteur 2 des finances, de l'argent que vous gagnez, des acquisitions que vous pouvez faire. Avec la conjonction Lune/Mars dans ce secteur aujourd'hui, vous risquez de faire une dépense impulsive que vous regretterez par la suite. Cela peut être un besoin de compensation par rapport à un déplaisir : essayez de résister.

