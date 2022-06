L'horoscope du lundi 20 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un temps fort pour le 3e décan, Mars est chez vous à partir d'aujourd'hui et vous allez vous battre, autant pour vous que pour conquérir quelqu'un ou quelque chose. Il peut s'agir pour les uns d'être offensif pour remporter une sorte de compétition, à moins que vous ne soyez obligé de vous défendre contre une personne qui vous " cherche ".

Taureau

Né après le 16 mai, votre libido est plus exigeante ces jours-ci et la chair est faible. Vous pourriez craquer pour quelqu'un dont vous savez qu'il/elle n'est pas pour vous. Il semble que vous apprendrez, après quelques jours, que cette personne n'est pas libre et votre déontologie vous interdit de jouer les briseurs ou les briseuses de ménage.

Gémeaux

Mars atteint le 3e décan du Bélier, où elle ne forme pas de dissonance pour l'instant. Pour votre 3e décan, c'est le moment de prendre une décision ferme et définitive. Enfin, il le faudrait... Car la dissonance de Neptune n'étant pas terminée, tout ce que vous déciderez sera amené à ne pas être assez solide pour tenir très longtemps.

Cancer

Mars risque de créer des contrariétés chez ceux du 3e décan. Soit vous vous exposez à un refus, soit vous avez un ou une rivale à dégommer. Il va falloir vous investir à fond. Pour l'instant, Mars ne reçoit pas d'autre aspect que celui de votre Soleil, mais préparez-vous à son opposition avec Pluton la semaine prochaine ; vous serez face à un mur.

Lion

Vous serez content de la conjoncture, 3e décan. Vous avez Mars de votre côté : vous pouvez être sûr de défendre les bonnes idées, les bonnes opinions, et avec ferveur. Et comme vous êtes de ceux qui ont été très ralentis, voire bloqués par Saturne (qui est toujours là mais rétrograde), vous retrouverez une forme de liberté cette semaine.



Vierge

3e décan, Vénus est bien disposée à votre égard aujourd'hui et jusqu'à mercredi. C'est le bon moment pour rassurer votre chéri/e et lui prouver que vous l'aimez. A moins que ça ne soit vous qui ayez besoin de réassurance, car il vous arrive fréquemment de douter. Mais il est possible que vous ayez raison d'être méfiant.

Balance

L'opposition de Mars sera moins compliquée pour le 3e décan, qu'elle ne l'a été pour les autres. Mars sera tempérée par Saturne, ainsi la raison l'emportera sur la colère. C'est-à-dire que grâce à Saturne vous saurez prendre du recul et surtout être moins émotif qu'auparavant. Cette année 2022 est probablement très instructive.

Scorpion

Vénus se distancie enfin de Saturne et si vous êtes du 3e décan, dites-vous que la roue est en train de tourner et que vous allez très vite retrouver votre joie de vivre. Et il en sera ainsi tout l'été, jusqu'à ce que Saturne reprenne une marche directe le 23 octobre, pour terminer enfin sa dissonance avec votre signe en mars prochain.

Sagittaire

Vous allez pouvoir combattre Neptune, 3e décan. Votre énergie étant positive grâce à Mars, vous prendrez les bonnes décisions et non celles qu'on veut vous imposer. Il s'agira soit de combattre vos propres tendances, une de vos faiblesses, ou de combattre quelqu'un qui a une forte influence sur vous, ou au contraire que vous voudriez influencer !



Capricorne

Mars investit votre secteur familial, celui qui gère aussi la maison, 3e décan. Soit vous allez y faire des travaux, déménager peut-être, soit va y avoir du ramdam. Il est possible en effet qu'un membre de la famille se montre agressif, mais on peut aussi penser que vous serez à fleur de peau et que vous prendrez mal l'attitude de cette personne.

Verseau

Né fin janvier, Mercure est toute la semaine en harmonie, les bonnes nouvelles pourraient se succéder, à moins qu'on ne vous propose un travail intéressant. Cela dit, c'est peut-être déjà dans les tuyaux depuis le mois de mai puisque Mercure avait fait le même aspect entre le 1er et le 23. A présent, cela pourrait se conclure.

Poissons

3ème décan, la Lune va à la rencontre de Neptune chez vous aujourd'hui, aussi n'oubliez pas que la réalité est peut-être très différente de ce que votre imagination vous propose. Ou que la " vérité est ailleurs " si vous êtes en relation avec quelqu'un dont vous savez qu'il ou elle vous raconte des bobards, ou vous cache la vérité alors que vous n'êtes pas dupe.

